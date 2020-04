Ein weiteres Problem in der Anwendung von Bluttests im Rahmen einer Exit-Strategie stellt sich bei der Kapazität: Es fehlt derzeit nämlich an Testmaterial in grossen Mengen. Das bestätigt das Labormedizinische Zentrum Dr. Risch, wo in den Labors in Buchs SG seit Kurzem erste Bluttests durchgeführt werden. Vorrang haben dort die Spitalbelegschaft, das Pflegepersonal sowie Ordnungskräfte, sagt Lorenz Risch, Verwaltungsratspräsident und Medizinischer Leiter gegenüber SRF. Theoretisch hätte man Kapazität für rund 1000Tests pro Tag, doch schaffe man derzeit in ein bis zwei Tagen nur rund hundert, weil die Lieferanten aus Deutschland und den USA nicht mehr der sogenannten Reagenzien liefern könnten.