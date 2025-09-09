Daniel Elmiger, Virginie Borel, Susanne Hänni und Simone Pfenninger beantworten von 20:30 bis 22 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns schon jetzt.

Frühfranzösisch: Welche Fragen haben Sie dazu?

Der Zürcher Entscheid, das Frühfranzösisch abzuschaffen, entfacht eine landesweite Diskussion: Überlasten zwei Fremdsprachen die Primarschule? Was bedeutet der Entscheid für Identität und Zusammenhalt in der Schweiz? Und wird das Klassenzimmer zur Bühne einer Gesellschaftsdebatte?

Haben Sie Fragen zum Thema Frühfranzösisch? Die Expertenrunde mit Susanne Hänni, Daniel Elmiger, Virginie Borel und Simone Pfenninger beantwortet Ihre Fragen live ab 20:30 Uhr.

Fachpersonen im «Club»-Chat Box aufklappen Box zuklappen Daniel Elmiger

Sprachwissenschaftler und ausserordentlicher Professor an der Universität Genf

Universität Genf

Virginie Borel

Geschäftsführerin Forum du Bilinguisme

Forum du Bilinguisme Simone Pfenninger

Linguistin, Professorin für englische Linguistik

Universität Zürich Susanne Hänni

Präsidentin Primarschule Dübendorf und Stadträtin Dübendorf

Primarschule Dübendorf