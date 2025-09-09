 Zum Inhalt springen

Antworten auf Ihre Fragen Frühfranzösisch: Welche Fragen haben Sie dazu?

Daniel Elmiger, Virginie Borel, Susanne Hänni und Simone Pfenninger beantworten von 20:30 bis 22 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns schon jetzt.

09.09.2025, 18:58

Der Zürcher Entscheid, das Frühfranzösisch abzuschaffen, entfacht eine landesweite Diskussion: Überlasten zwei Fremdsprachen die Primarschule? Was bedeutet der Entscheid für Identität und Zusammenhalt in der Schweiz? Und wird das Klassenzimmer zur Bühne einer Gesellschaftsdebatte?

Haben Sie Fragen zum Thema Frühfranzösisch? Die Expertenrunde mit Susanne Hänni, Daniel Elmiger, Virginie Borel und Simone Pfenninger beantwortet Ihre Fragen live ab 20:30 Uhr.

Fachpersonen im «Club»-Chat

Daniel Elmiger
Sprachwissenschaftler und ausserordentlicher Professor an der Universität Genf
Universität Genf

Virginie Borel
Geschäftsführerin Forum du Bilinguisme
Forum du Bilinguisme

Simone Pfenninger
Linguistin, Professorin für englische Linguistik
Universität Zürich

Susanne Hänni
Präsidentin Primarschule Dübendorf und Stadträtin Dübendorf
Primarschule Dübendorf

«Club» – 22:25 Uhr, SRF 1

Signet der TV-Sendung «Club»
Club Alles, was Menschen bewegt, wird hier diskutiert.

9. September 2025 | «Club»: Adieu Frühfranzösisch – Schweizer Zusammenhalt in Gefahr?

Tagesschau, 2.9.2025, 19:30 Uhr ; 

