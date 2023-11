Inhalt

«Arena» zu Schweiz-EU - Poker mit Brüssel: Wie gut sind die Karten des Bundesrats?

Die Schweiz will wieder mit der EU an den Verhandlungstisch sitzen. Diese Woche teilte der Bundesrat mit, er habe ein Verhandlungsmandat in Auftrag gegeben. Kritik gibt es schon, bevor die Verhandlungen gestartet sind. Die Gewerkschaften sehen den Lohnschutz in Gefahr, die SVP die Souveränität.