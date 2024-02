Armeechef geht in die Offensive – Politik fordert weitere Klärung

Armeefinanzen in Schieflage

Der Schweizer Armee fehlt mehr als eine Milliarde Franken, weil sie mehr Rüstungsgüter eingekauft hat als geplant. Das zeigen Recherchen von Radio SRF. Am Vormittag gaben Armeechef Thomas Süssli und Verteidigungsministerin Viola Amherd den Sicherheitspolitikerinnen und Politikern im Parlament Auskunft darüber.

Legende: Verteidigungsministerin Amherd stellte im Bundeshaus in Abrede, dass es ein Finanzloch bei der Armee gebe. Keystone/Anthony Anex

«Im Moment gibt es nicht mehr dazu zu sagen. Ausser, dass es in den Armeefinanzen keine Lücke gibt»: Das war am Mittag die einzige Reaktion von Bundespräsidentin Amherd auf ihren Auftritt vor der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerats im Bundeshaus. Alles halb so schlimm?

SP-Ständerätin Franziska Roth sagte, sie brauche noch mehr Unterlagen und Informationen: «Ich bin noch nicht definitiv überzeugt. Gewisse Bedenken konnten etwas abgeschwächt werden. Aber für mich ist die Sache noch nicht gegessen.» Auch ihr Ratskollege Werner Salzmann von der SVP klang noch nicht ganz zufrieden: «Wir sind noch nicht hundertprozentig überzeugt. Wir brauchen noch Unterlagen.»

Wir haben kein Finanzloch und können alle Rechnungen bezahlen.

Überzeugt gab sich jedoch Armeechef Thomas Süssli am Nachmittag vor den Bundeshausmedien. Bei den Armeefinanzen gebe es keine Probleme, von einer Lücke könne keine Rede sein: «Wir haben kein Finanzloch und können alle Rechnungen bezahlen.» Im Rahmen des Liquiditätsmanagements hätten aber Verpflichtungen in die Zukunft geschoben werden müssen. «Und schliesslich musste die Armeeführung im Rahmen der Strategie beim Funktionsaufwand Prioritäten setzen und hat Grossanlässe abgesagt.»

Süssli spricht von üblichem Vorgehen

Ein Geldproblem mit einer Zahl von 1.2 Milliarden sei der Armee nicht bekannt. Die Armee plane den Einsatz der Verpflichtungskredite, die das Parlament in der Armeebotschaft freigibt, über mehrere Jahre: «Es ist die Norm, dass bewilligte Verpflichtungskredite aus Rüstungsprogrammen über mehrere Jahre gestaffelt abbezahlt werden. Wir haben auch heute noch Verpflichtungen aus Rüstungsprogrammen offen, so zum Beispiel aus dem Jahr 2013.»

00:17 Video Süssli: «Wir haben kein Finanzloch» Aus News-Clip vom 01.02.2024. abspielen. Laufzeit 17 Sekunden.

Die versprochenen Gelder werden also auf verschiedene Jahre verteilt. Die Rüstungsfinanzierung für das laufende Jahr sei jedoch sichergestellt. Vor allem, weil fällige Zahlungen für Rüstungskäufe auf später verschoben werden konnten.

«Prozess des jährlichen Voranschiebens»

Das sei ein üblicher Prozess bei der Rüstungsplanung, man verhandle mit Lieferanten, man passe die Mechanismen an, so Süssli: «Für das Jahr 2025 werden im Liquiditätsmanagement wiederum Verhandlungen mit Lieferanten notwendig sein und Lösungen zur Stundung der Zahlungen müssen gesucht werden. Dies kann im schlimmsten Fall zu verspäteten Lieferungen und Verzögerungen in Projekten führen.»

Dazu kämen im Laufe der Jahre manchmal höhere Ausgaben hinzu, die Betriebskosten oder die Teuerung würden ansteigen. Doch die Armee könne das Budget nicht einfach überziehen: «Dieser Prozess des jährlichen Voranschiebens, Verhandelns und der Lösungssuche wird sich noch bis mindestens ins Jahr 2028 wiederholen.» Dieses Aufschieben des Beschaffungsprozesses geht also noch jahrelang so weiter.