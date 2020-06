Normalerweise läuft ein Berufungsprozess so ab, dass die Richter die Akten der ersten Instanz studieren und sich dann aufgrund dieser Akten ein Urteil bilden. In diesem Fall ist es so, dass drei neue Zeugen eingeladen werden, die beim ersten Prozess nicht befragt wurden. Man kann daraus schliessen, dass die Berufungskammer vom ersten Prozess wohl nicht ganz überzeugt war und es jetzt genauer wissen will.