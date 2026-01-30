Am 8. März 2026 entscheiden die Schweizer Stimmberechtigten über die Volksinitiative «Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten (Bargeld ist Freiheit)» und den direkten Gegenentwurf (Bundesbeschluss über die schweizerische Währung und die Bargeldversorgung).

Über die Volksinitiative und den Gegenentwurf der Bundesversammlung wird getrennt abgestimmt. In der Stichfrage kann angegeben werden, ob die Volksinitiative oder der Gegenentwurf vorgezogen werden soll, falls beide angenommen werden.

Ziel der Vorlagen

Die Initiative will die Verfügbarkeit des Bargelds und den Franken als schweizerische Währung in der Verfassung verankern. Hierfür will sie den Bund dazu verpflichten, sicherzustellen, dass Münzen und Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Zudem soll es nur mit Zustimmung von Volk und Ständen möglich sein, den Schweizerfranken durch eine andere Währung zu ersetzen.

Auch Bundesrat und Parlament wollen die Bargeldversorgung und den Franken in der Verfassung festschreiben. Mit dem Wortlaut der Initiative sind sie jedoch nicht einverstanden und legen deshalb einen Gegenentwurf vor, der den Auftrag der Nationalbank unterstreicht.

Weder Volksinitiative noch Gegenentwurf haben praktische Auswirkungen. Es entstehen keine neuen Aufgaben und keine zusätzlichen Kosten.

Abstimmungstext

Das ist neu

Heute regelt das Gesetz, dass die Bargeldversorgung gewährleistet sein muss und dass der Franken die schweizerische Währung ist. Mit der Initiative und dem Gegenentwurf würden diese beiden Punkte neu in der Verfassung verankert.

Legende: Mit der Volksinitiative möchten die Initiantinnen und Initianten verhindern, dass Münzen und Banknoten abgeschafft oder verdrängt werden. Keystone/GAETAN BALLY

Das hätte in erster Linie eine symbolische Wirkung: Es würde die Bedeutung des Bargelds sowie des Frankens als schweizerische Währung unterstreichen. Zudem könnte beides nur geändert werden, wenn eine Mehrheit der Stimmberechtigten und der Kantone in einer Volksabstimmung zustimmt (Volks- und Ständemehr).

Argumente für die Initiative

Das Initiativkomitee erklärt Noten und Münzen zu einem Teil des Alltags und der Identität. Wenn diese verschwänden, gehe ein Stück «gelebte Freiheit» verloren.

Noten und Münzen funktionieren unabhängig von Strom, Netz oder App – auch in Krisenzeiten.

Noten und Münzen würden Privatsphäre und Selbstbestimmung sichern. Dies schliesst auch ältere Menschen, Kinder und alle ohne digitale Möglichkeiten ein.

Argumente für den Gegenentwurf

Der Gegenentwurf übernimmt Formulierungen aus bestehenden Gesetzen. Diese seien bewährt, argumentieren Befürworterinnen und Befürworter.

Die Initiative verwendet neue Formulierungen, was Fragen zur Auslegung aufwirft.

In der Vernehmlassung wurde der Gegenentwurf breit unterstützt.

Argumente gegen den Gegenentwurf, aber für die Initiative

Das Initiativkomitee lehnt den Gegenentwurf ab. Dieser sei «ungenau» formuliert. So spricht er nur von «Bargeld». Die Initiative hingegen von «Noten und Münzen».

Der direkte Gegenentwurf überträgt die Verantwortung der Nationalbank, ohne den Bund zu verpflichten.

Argumente gegen die Initiative und gegen den Gegenentwurf

Initiative und Gegenentwurf seien unnötig. Die jetzige Rechtslage sei ausreichend.

Abstimmungsempfehlungen

Bundesrat und Parlament lehnen die Volksinitiative ab und unterstützen den Gegenentwurf. Der Nationalrat sprach sich gegen die Initiative (15 Ja, 179 Nein) und für den Gegenentwurf aus (179 Ja, 15 Nein). Gleiches gilt für den Ständerat bei der Initiative (1 Ja, 44 Nein) und beim Gegenentwurf (44 Ja, 1 Nein).

Abstimmungsdossier Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF News und Hintergründe zu den eidgenössischen Abstimmungen vom 8. März 2026. Übersicht

SRG-Initiative

Individualbesteuerung

Klimafonds-Initiative

Bargeld-Initiative und Gegenentwurf

