Drei Jugendliche in der Romandie wegen Extremismus festgenommen

In den Kantonen Waadt und Genf haben die Polizeien in einer gemeinsamen Aktion drei Jugendliche festgenommen.

Dies, wegen des Verdachts auf Verbindungen zu extremistischen und radikalisierten Kreisen.

In der Waadt handelte es sich um einen 15-jährigen Russen.

Der minderjährige Russe wurde aufgrund der vom Bundesamt für Polizei (Fedpol) koordinierten polizeilichen Ermittlungen identifiziert, wie die Waadtländer Behörden am Freitag mitteilten. Diese standen insbesondere in Zusammenhang mit dem Austausch in sozialen Netzwerken.

In Genf handelte es sich um zwei Minderjährige, die Anfang März festgenommen wurden im Zusammenhang mit Aktivitäten in radikalen Netzwerken.

Legende: Symbolbild: Blick auf Uniformierte der Waadtländer Kantonspolizei. Keystone/Laurent Gillieron

Mehr wollten die Genfer Behörden nicht preisgeben. Auch um welche Art von Extremismus es sich bei den Aktivitäten der Jugendlichen handelt, wollte die Polizei nicht präzisieren.