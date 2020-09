Die Neue Aargauer Bank (NAB) verschwindet vom Markt. Ab Dezember wird die bisher grösste Regionalbank im Aargau vollständig in den Mutterkonzern Credit Suisse integriert, wie die CS Ende August mitteilte.

Von den heute 30 NAB-Filialen im Aargau werden nur 12 weiterhin bestehen. Am Freitag hat die CS mitgeteilt, welche Filialen erhalten bleiben und welche nicht.

Was mit den Angestellten der 18 Filialen geschieht, die nicht weitergeführt werden, ist noch offen.

Es war ein Paukenschlag für den Aargauer Bankenplatz: Ende August informierte die Credit Suisse, dass sie ihre Tochtergesellschaft Neue Aargauer Bank (NAB) auflösen und komplett in die Muttergesellschaft integrieren wird. Damit verschwindet nicht nur die grösste Regionalbank im Kanton Aargau, sondern auch die Hausbank zahlreicher Aargauer Firmen- und Privatkunden. Diese Kunden möchte die CS nun aber trotz der grossen Reorganisation nicht verlieren.

Auch wenn die Marke NAB verschwinde, bleibe die CS im Aargau regional stark verankert, heisst es in einer Presseinformation vom Freitag. Die CS betont darin, dass sie sowohl beim Personal als auch bei der Organisation stark im Kanton Aargau verwurzelt bleibe und, dass der Aargau innerhalb der Credit Suisse Schweiz auch künftig eine wichtige Rolle spielen werde. «Wir möchten die Regionalität der CS im Aargau am Leben erhalten», sagt Roberto Belci, Regionenleiter Credit Suisse Aargau gegenüber Radio SRF.

Kampf um Firmenkunden

Es sei klar, dass einige Kunden die NAB im Zuge dieser Reorganisation verlassen werden und nicht zur CS wechseln, schreibt die Bank weiter. Allerdings habe man bis jetzt keine grosse Kündigungswelle registriert. Die CS betont denn auch, dass Kundinnen und Kunden nichts unternehmen müssten, alle Produkte und Vereinbarungen würden automatisch übernommen.

Zukunft der NAB-Sponsoring-Aktivitäten Textbox aufklappen Textbox zuklappen Die NAB ist über Kooperationen und Sponsoringverträge mit zahlreichen Institutionen, Vereinen und Anlässen im Aargau verbunden. Nun wird klarer, wie es mit diesen Sponsorings weitergeht. Alle bestehenden Engagements würden bis mindestens Ende 2022 weitergeführt, schreibt die Bank. Unter anderem werden der Aargauische Gewerbeverband, das Stapferhaus Lenzburg, die Stiftung Langmatt Baden oder der FC Aarau weiterhin unterstützt. Eingestellt wird hingegen der NAB-Award, an welchem jeweils die Aargauer Sportler des Jahres gekürt wurden. In einer Mitteilung freut sich der FC Aarau, dass die Credit Suisse neuer Co-Hauptsponsor wird. Man habe einen Vertrag für die nächsten vier Jahre unterzeichnet und sei froh, dass man gerade in diesen schwierigen Zeiten auf diese Unterstützung der Bank zählen könne.

Vor allem um die Firmenkunden weibelt die CS in der Mitteilung vom Freitag. Die rund 12'000 Geschäftskunden der NAB könnten sich auf zusätzliche Expertise der CS-Abteilungen freuen. Die Kundschaft aus dem Gewerbe solle weiterhin ein zentrales Standbein der CS Region Aargau bleiben.

In Bezug auf die Geschäftsstellen müssen sich die Kundinnen und Kunden jedoch bis Anfang Dezember entscheiden, in welche Filiale sie wechseln wollen. Es werde künftig im Aargau noch zwölf CS-Geschäftsstellen geben, mindestens eine in jedem Bezirk.