Hinter verschlossenen Türen kümmern sich die Zoodirektorin und eine Züchterin täglich um die Glühwürmchen.

So entstehen die leuchtenden Glühwürmchen im Walter Zoo

Seit eineinhalb Jahren züchtet Zoodirektorin Karin Federer gemeinsam mit der Zuchtverantwortlichen Judith Taxböck australische Glühwürmchen. Die Attraktion soll das grösste Projekt in der 64-jährigen Geschichte des Walter Zoos in Gossau SG werden. Es ist ein Vorhaben, das in Europa einzigartig ist. Doch bis dahin – bis in drei Jahren soll alles fertig sein – haben die beiden Verantwortlichen noch alle Hände voll zu tun.

Legende: Die Glühwürmchen werden im Walter Zoo hinter verschlossenen Türen gezüchtet. ZVG/Walter Zoo

Angefangen hat alles mit 100 Eiern, importiert aus Tokio. Heute leben rund 1000 Larven unter streng gesicherten Bedingungen im Walter Zoo. Normalerweise leben die Larven in dunklen Höhlen, wo sie klebrige Fäden spinnen, um Insekten anzuziehen.

Züchterin Judith Taxböck widmet sich täglich mehrere Stunden den empfindlichen Larven. «Ich kann sie mit jeder falschen Bewegung töten», erklärt sie. Nachdem die Larven geschlüpft sind, werden sie von Hand auf eine Lehmoberfläche in einem Glasbehälter umgesetzt.

Auch die Fortpflanzung verlangt Fingerspitzengefühl. Sobald ein Weibchen nach der Paarung seine Eier abgelegt hat, werden diese vorsichtig in ein anderes Glas übertragen. Doch von 250 verpuppten Larven schlüpften bisher erst zehn Weibchen – zu wenige für eine rasante Vermehrung.

Legende: In markierten Behältern werden die seltenen Glühwürmchenweibchen aufgezogen. SRF/Reto Hanimann

Trotz der exotischen Herkunft der Tiere besteht keine Sorge, dass sich die australischen Glühwürmchen ausserhalb der Anlage ausbreiten könnten. «Das Risiko einer Invasion ist sehr gering», sagt Zoodirektorin Karin Federer. Die Ansprüche der Larven sind nämlich hoch: Sie brauchen konstante Wärme und über 90 Prozent Luftfeuchtigkeit.

Legende: Zoodirektorin Karin Federer: «Die Bedingungen zum Überleben finden die Larven in der freien Natur bei uns nicht.» SRF/Reto Hanimann

Bis die leuchtende Vision Wirklichkeit wird, liegt noch viel Arbeit vor den Züchterinnen. Wenn alles nach Plan läuft, soll die neue Attraktion den Besucherinnen und Besuchern des Walter Zoos ab 2028 ein einzigartiges Schauspiel bieten.

Legende: Das Glühwürmchenprojekt des Walter Zoos soll noch bis 2028 dauern. SRF/Reto Hanimann

Geplant ist eine Höhle zum Thema Insekten und Artenschutz, in der Besucherinnen und Besucher 20'000 bis 30'000 Glühwürmchen leuchten sehen können.