Wenn Frösche Laichplätze suchen, werden Strassen zur Todesfalle. In Winterthur retten Schutzzäune Tausende Tierleben.

«Ein Grossteil dieser Frösche wäre ziemlich sicher überfahren worden, würde ich diesen Job nicht machen», sagt Ulrich Keller und zeigt auf seinen Eimer. Er ist einer von mehreren Freiwilligen, die am Stadtrand von Winterthur nächtelang Amphibien vor dem sicheren Tod auf den Strassen bewahren.

So auch in dieser Märznacht: Ulrich Keller läuft im strömenden Regen eine Strasse am Waldrand entlang. Heute habe er absichtlich früher mit der Arbeit begonnen. «Ich hasse es wie die Pest, wenn ich hier hochkomme und schon tote Frösche auf der Strasse sehe.»

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Vorsichtig zeigt Ulrich Keller eine Kröte, die er in einem Eimer gefangen hat und nun über die Strasse transportiert. Bildquelle: SRF. 1 / 2 Legende: Vorsichtig zeigt Ulrich Keller eine Kröte, die er in einem Eimer gefangen hat und nun über die Strasse transportiert. SRF

Bild 2 von 2. Seit zehn Jahren ist es ihm ein Anliegen, Amphibien vor dem Strassentod zu bewahren. Bildquelle: SRF. 2 / 2 Legende: Seit zehn Jahren ist es ihm ein Anliegen, Amphibien vor dem Strassentod zu bewahren. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Es ist die Freude an den Tieren und der sorgfältige Umgang mit der Natur, die Keller seit zehn Jahren antreiben, um die Amphibien zu schützen. Denn immer, wenn das Thermometer in der Nacht über fünf Grad steigt und Regen fällt, erwachen die Frösche, Kröten und Molche aus ihrer Winterstarre.

Eine Reise, die ohne Hilfe tödlich enden kann

Sie machen sich dann auf den Weg zu den Laichgewässern – getrieben von ihrem Instinkt. Das Problem ist dabei die moderne Infrastruktur, die ihre Wanderrouten durchschneidet. Ohne Hilfe würde die Reise für viele Tiere tödlich enden.

Um dies zu verhindern, setzt die Stadt Winterthur auf Schutzmassnahmen. Jörg Altorfer ist Gruppenleiter bei Stadtgrün Winterthur, und er sagt: «Grasfrösche und Kröten sind vom Aussterben bedroht. Wo mehr als 100 von ihnen tot auf der Strasse liegen, macht man solche Schutzmassnahmen.»

Das war auf diesem Abschnitt am Waldrand von Winterthur der Fall, hier gehen 25'000 Amphibien auf Wanderschaft. «Wenn sich niemand darum kümmern würde, dann lägen hier in einer regnerischen Nacht rund 200 bis 300 tote Frösche auf der Strasse», sagt Altorfer weiter.

Die Frösche erwachen immer früher

Deshalb wurden bereits im Februar an dieser Stelle Zäune am Strassenrand errichtet. Die kleinen, grünen Wände leiten die Tiere so, dass sie in Eimer fallen, die im Erdreich versenkt wurden.

Und hier kommen die freiwilligen Helferinnen und Helfer ins Spiel. Sie bauen nicht nur die Barrieren auf, sondern fungieren auch als lebensrettendes «Frosch-Taxi». Die Kübel werden täglich kontrolliert. Behutsam sammeln die Helfer die Tiere ein und tragen sie sicher über die Fahrbahn, damit sie ihren Weg zum Wasser fortsetzen können.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 8. An dieser Strasse am Waldrand in der Umgebung von Winterthur wird ein weiterer Amphibienschutzzaun errichtet. Bildquelle: SRF. 1 / 8 Legende: An dieser Strasse am Waldrand in der Umgebung von Winterthur wird ein weiterer Amphibienschutzzaun errichtet. SRF

Bild 2 von 8. Zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer beteiligen sich an den aufwendigen Bauarbeiten. Bildquelle: SRF. 2 / 8 Legende: Zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer beteiligen sich an den aufwendigen Bauarbeiten. SRF

Bild 3 von 8. Es müssen etwa Pfähle in den Erdboden geschlagen ... Bildquelle: SRF. 3 / 8 Legende: Es müssen etwa Pfähle in den Erdboden geschlagen ... SRF

Bild 4 von 8. ... und Löcher gegraben werden. Bildquelle: SRF. 4 / 8 Legende: ... und Löcher gegraben werden. SRF

Bild 5 von 8. In die ausgehobenen Löcher kommen Eimer, in welche die Amphibien fallen und so transportiert werden können. Bildquelle: SRF. 5 / 8 Legende: In die ausgehobenen Löcher kommen Eimer, in welche die Amphibien fallen und so transportiert werden können. SRF

Bild 6 von 8. An die Pfähle nageln die Freiwilligen eine Plane, die die Amphibien zu den Eimern leitet. Bildquelle: SRF. 6 / 8 Legende: An die Pfähle nageln die Freiwilligen eine Plane, die die Amphibien zu den Eimern leitet. SRF

Bild 7 von 8. Am Ende ist ein ganzer Strassenabschnitt mit einem kleinen, grünen Zaun ausgestattet. Bildquelle: SRF. 7 / 8 Legende: Am Ende ist ein ganzer Strassenabschnitt mit einem kleinen, grünen Zaun ausgestattet. SRF

Bild 8 von 8. Dank dieser Massnahmen können jedes Jahr allein im Raum Winterthur Tausende Frösche und Kröten gerettet werden. Bildquelle: SRF. 8 / 8 Legende: Dank dieser Massnahmen können jedes Jahr allein im Raum Winterthur Tausende Frösche und Kröten gerettet werden. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Auffällig sei, dass sich das Wanderverhalten der Tiere über die Jahre verändert habe, sagt Salome Spycher, Rangerin bei Stadtgrün Winterthur. «Wir haben bemerkt, dass es früher stattfindet, dass es wärmer ist als vor fünf Jahren. Damals haben sie erst im März mit der Wanderung angefangen.»

Tausende Leben werden gerettet

Für die freiwilligen Helferinnen und die Verantwortlichen der Stadt ist der Aufwand gross. Doch der Erfolg rechtfertigt ihn. Jedes Jahr werden so in Winterthur und Umgebung über 3000 Tiere gerettet – darunter Erdkröten, Bergmolche oder seltene Feuersalamander. Ein wichtiger Einsatz, denn 14 der 19 einheimischen Amphibienarten gelten als gefährdet.