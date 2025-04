Per E-Mail teilen

Ursprünglich sollten die Hauptarbeiten am Bahnhof Lenzburg im Januar 2025 starten.

Nun verzögert sich der Ausbau und startet erst im Herbst 2026, teilt die SBB mit.

Der Grund sei die Beschwerde einer Baufirma.

Der Bahnhof liegt auf der wichtigen Verbindung Olten–Aarau–Zürich und ist in die Jahre gekommen. Derzeit verkehren rund 25'000 Personen täglich am Bahnhof Lenzburg. In 15 Jahren sind es gemäss SBB wohl 40'000 Passagiere. Der kleine Bahnhof ist diesem «Ansturm» nicht mehr gewachsen und muss ausgebaut werden. Perrons werden breiter und länger. Dazu müssen Geleise verlegt werden.

Legende: So sähe das später dann aus: Die Perrons wären breiter und länger, die Geleise wären verschoben, das alte Bahnhofsgebäude wäre weg. zvg/SBB

Die SBB geht von einer Bauzeit von fünf bis sechs Jahren aus. Sie spricht von einem Generationenprojekt von über 250 Millionen Franken.

Die Beschwerde einer Baufirma hat die Planung des Ausbaus durcheinandergebracht.

Nun starten die Arbeiten nicht 2025, sondern im Herbst 2026, schreibt die SBB. «Die Beschwerde einer Baufirma im Vergabeverfahren vom vergangenen Herbst hat die Planung für den Ausbau des Bahnhofs Lenzburg durcheinandergebracht», heisst es im Schreiben.

Zwar ist die Einsprache zurückgezogen worden. Trotzdem hätten sich die Ausbaupläne der SBB verschoben, sagt Mara Zenhäusern, Mediensprecherin der SBB, gegenüber SRF. Gewisse Ausbauarbeiten könne man auch saisonal bedingt nicht jederzeit angehen.

Legende: Die Perrons sind eng. Zu Stosszeiten stehen Reisende dicht gedrängt, und alle paar Minuten rast ein Schnellzug durch den Bahnhof Lenzburg. Sicherheitsbedenken gibt es seit Jahren. Genau deshalb wird jetzt gebaut, aber mit Verspätung. SRF

Man müsse die Bauprojekte gut koordinieren und gleichzeitig den Fahrplan aufrechterhalten. Deshalb werde es jetzt Herbst 2026, begründet die SBB die Verzögerung.

Komplette Sperrung an zwei Wochenenden

Das Herzstück des Umbaus ist eine neue Passerelle. Sie führt Reisende über die Geleise zu den Perrons, weil die Unterführung während der Bauarbeiten geschlossen sein wird. Diese Passerelle könne man betriebsbedingt erst an Auffahrt oder Pfingsten 2027 einbauen, sagt die SBB. Für den Einbau müsse man an zwei Wochenenden nämlich alle Geleise auf der vielbefahrenen Ost-West-Strecke sperren.

Zudem müsse zuerst das neue Stellwerk in Betrieb sein. Das könne nicht mit dem Einbau der Passerelle zusammentreffen, sagt Mara Zenhäusern von der SBB weiter.

Das wird alles aus- oder umgebaut in Lenzburg Box aufklappen Box zuklappen Legende: Das braune Bahnhofsgebäude wäre ab 2030 dann Geschichte. Bis dann soll ein neues Gebäude mit Gastroangeboten stehen, sagt die SBB. SRF Sämtliche Perrons werden neu gebaut (höher, breiter und länger). Dafür werden die Geleise neu verlegt und leicht verschoben.

Die bestehende, vier Meter breite Personenunterführung wird abgebrochen und durch eine neue, elf Meter breite Unterführung ersetzt. Im Westen entsteht eine neue, sieben Meter breite Personenunterführung.

Das heutige Bahnhofsgebäude wird abgebrochen und neu gebaut. Geplant sind hier ein SBB-Bahnreisezentrum sowie ein Angebot an Retail- und Gastroflächen.

Das aktuelle Stellwerk ist am Ende seiner Lebensdauer und wird ersetzt, ebenso die dazugehörenden Sicherungsanlagen.

Kostenpunkt: gut 250 Millionen Franken.

Bauzeit fünf bis sechs Jahre.

Die Eröffnung des neuen Bahnhofs Lenzburg ist zurzeit für das Jahr 2030 geplant.



Die Vorarbeiten für den Ausbau des Bahnhofs Lenzburg laufen seit Juni 2023. Das neue Stellwerk ist bereits gebaut. Es ersetzt das heutige Stellwerk im alten, braunen Bahnhofsgebäude. Dieses Bahnhofsgebäude aus den 70er-Jahren muss später weichen, damit Perrons und Unterführung breiter werden und Geleise verlegt werden können.

Umbau schränkt Fahrplan ein

Die Züge, die via Lenzburg fahren, müssen während der Bauphase abbremsen. Es kommt zu Fahrplaneinschränkungen auf der wichtigen Ost-West-Achse. Der Bahnhofsumbau trifft also viele Pendlerinnen und Pendler, nicht nur jene, die in Lenzburg zu- oder aussteigen.

Die Verzögerung trifft auch andere Teilprojekte rund um den Bahnhof Lenzburg. Das neue Bahnhofsgebäude mit Bushof, der neue Bahnhofplatz, die Velostation oder auch das neu geplante Wohngebiet gleich nebenan müssen warten. Die können erst gebaut werden, wenn die Hauptarbeiten im Bahnhof praktisch fertiggestellt sind.