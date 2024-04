Das bedeutet der Umbau für die Ost-West-Linie: Im Januar 2025 starten die Hauptbauarbeiten am Bahnhof Lenzburg. Dieser liegt auf der wichtigen Verbindung zwischen Olten–Aarau und Zürich. Pendlerinnen und Pendler müssen sich auf Unannehmlichkeiten gefasst machen, warnten die Verantwortlichen an einer Medienkonferenz am Mittwoch. Es werde Fahrplaneinschränkungen geben, primär zu Randzeiten, so die SBB. Auch wer nicht in Lenzburg anhält, wird davon betroffen sein: Die durchfahrenden Züge müssen während der Bauphase abbremsen. Und diese Bauphase dauert lange: Aktuell gehen die SBB von einer Bauzeit von fünf bis sechs Jahren aus.

Das bedeutet die Ost-West-Linie für den Umbau: Dass der Umbau so lange dauert, liegt an der zentralen Bedeutung der Verbindung. Zu Stosszeiten fährt in Lenzburg aktuell alle zwei Minuten ein Zug vorbei. Deshalb müssten permanent mindestens vier Gleise befahrbar bleiben, erklärt SBB-Projektleiter Till Kühnis. «Das macht alles viel langwieriger, weil wir neben dem laufenden Betrieb bauen müssen.» In Lenzburg ist ein Komplettumbau angesagt: Gleisanlagen, Bahntechnik, Perrons, Unterführungen und Bahnhofsgebäude werden erneuert. Unter anderem deshalb, weil die Region stark wächst: Aktuell verkehren rund 25'000 Personen täglich am Bahnhof Lenzburg, in 15 Jahren sind es gemäss SBB wohl 40'000 Passagiere.

Legende: Die Perrons am Bahnhof Lenzburg sind zu schmal, zudem müssen sie auch erhöht werden, damit Menschen mit eingeschränkter Mobilität hindernisfrei in die Züge einsteigen können. SRF

Das müssen regionale Pendlerinnen und Pendler wissen: Vom Um- und Ausbau am Bahnhof ist auch die Umgebung betroffen. So werden die Gleise der Seetalbahn in Richtung Luzern künftig nicht mehr ausserhalb des Bahnhofsgebäudes liegen, sondern in den Bahnhof integriert. Dadurch ist die Linie aber für über zwei Jahre unterbrochen. Auch der Bushof in Lenzburg wird bereits während der Bauzeit verlegt. Zudem werden die Unterführungen geschlossen und es gibt dafür eine provisorische Überführung. «Die Leute werden wohl etwas Nerven brauchen», entschuldigt sich Projektleiter Kühnis.

Umbau Bahnhof Lenzburg: das Projekt Box aufklappen Box zuklappen Legende: Das neue Stellwerk westlich des Bahnhofs ist bereits gebaut. Aktuell werden die elektrischen Anlagen im Innern eingerichtet. SRF Neben Bahntechnik und Gleisen werden am Bahnhof Lenzburg vor allem die sogenannten «Publikumsanlagen» erneuert. Die Perrons werden länger, breiter und höher. Damit sind sie künftig sicherer und auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität können hindernisfrei in die Züge steigen. Zudem wird die heute sehr schmale Unterführung durch zwei neue, breitere Unterführungen ersetzt. Die SBB rechnen mit Kosten von über 250 Millionen Franken. Zudem plant die Stadt eine Neugestaltung der Umgebung rund um den Bahnhof. Diese Arbeiten sollen nach dem Bahnhofsumbau starten. Details zum Projekt und den Auswirkungen auf Passagiere und Anwohnerschaft sind auf der Website der SBB ersichtlich.

Das ist der aktuelle Stand der Arbeiten: Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Aktuell wird das neu gebaute Stellwerk fertiggestellt, damit später das bestehende Stellwerk im Bahnhofsgebäude abgerissen werden kann. Deshalb gibt es auch in diesem Jahr bereits erste Auswirkungen auf den Bahnverkehr: Anfang Juni wird der Bahnhof Lenzburg ein Wochenende lang ausser Betrieb genommen, Reisende müssen auf Ersatzbusse umsteigen.