Die neue Windoffensive sei mit der Verfassung vereinbar, sagt Markus Kern, Ordinarius für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Bern. Trotzdem kritisiert er: «Das Parlament agiert in diesem Zusammenhang in einer Art Feuerwehrmodus. Wünschenswert wäre meines Erachtens, dass man den Ausbau der erneuerbaren Energien in der Gesamtheit anschaut.» Es brauche eine durchdachte, umfassende Regelung. Gerade, weil der Ausbau der erneuerbaren Energien so wichtig sei.

Für den Staatsrechtler ist die Solaroffensive vom letzten Herbst ein Beispiel, das zeigt, warum ein schnelles Vorgehen problematisch ist. Das Parlament erlaubte innert weniger Wochen den erleichterten Bau von Solargrossanlagen in den Alpen: «Jetzt zeigt sich, dass da wichtige Punkte vergessen gegangen sind. Und der Bundesrat versucht jetzt, diese Fehler auf Verordnungsstufe auszubügeln.»