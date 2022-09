Seit Jahrzehnten zeigt also die Wachstumslinie in Sachen Wohnbevölkerung nach oben – daran haben auch die zwei Jahre der Pandemie nichts geändert. Ein Rückgang wurde letztmals in den Jahren 1976, 1977 und 1978 verzeichnet. Damals – so kann man im Historischen Lexikon der Schweiz nachlesen – sorgte die Rezession dafür, dass eine grosse Anzahl ausländischer Arbeitskräfte die Schweiz wieder verliess. Und um ein weiteres Jahr zu finden, in welchem die Schweizer Bevölkerung zurückging, muss man weit zurückblicken, und zwar auf 1918 – dem Jahr, in welchem die Spanische Grippe wütete und die Sterbeziffer stieg.

Nach dem 2. Weltkrieg stieg die Bevölkerungszahl – einerseits wegen des Babybooms, andererseits wegen der sinkenden Sterblichkeit. Der wirtschaftliche Boom verlangte nach Arbeitskräften, die im Ausland rekrutiert werden mussten. So ist denn auch seit den 1960ern der Anteil der Ausländer an der ständigen Wohnbevölkerung kontinuierlich gestiegen und die Schweiz verzeichnete die grösste Wachstumsrate in ganz Westeuropa. Nach einem Rückgang der Geburten ab 1965, den Rezessionsjahren Mitte der 1970er blieb das Bevölkerungswachstum in den 1980ern und -90ern moderat.

Ab 2002 – mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU – ist wieder ein starker Zuzug aus dem Ausland zu beobachten: Es ist das grösste Wachstum seit den 1960ern. In den vergangenen fünf Jahren schwankte das Bevölkerungswachstum jeweils zwischen 0.7 und 0.8 Prozent. Haupttreiber des Bevölkerungswachstums war auch 2021 die Migration. Doch wurden letztes Jahr auch mehr Babys geboren.