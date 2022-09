Der SRF-Meteorologe Jürg Ackermann schätzt den Wetterverlauf zum meteorologischen Herbstbeginn ein und beurteilt den Einfluss des erwarteten Regens auf die aktuelle Trockenperiode.

SRF News: Welches Wetter erwartet uns am Abend?

Jürg Ackermann: Bereits am Nachmittag nähert sich eine sogenannte Hebungszone, die immer mehr Wolken und schon erste Regengüsse und Gewitter bringt. Im Laufe des Abends zieht dann die gewitteranfällige Luft über die Schweiz und es kann an einigen Orten zu Regen kommen. Teilweise sind auch kräftige Gewitter möglich, die lokal unwetterartig ausfallen können.

Welche Regionen werden am meisten betroffen sein?

Im Laufe des Nachmittags zieht aus Frankreich diese Hebungszone zu uns. Da entstehen tendenziell im Jura und in den westlichen Voralpen die ersten Schauer und Gewitter. Es kommt dann auf die Eigendynamik an, die die Gewitter mit sich bringen, welche die Prognose sehr unsicher macht. Es sieht aber danach aus, also ob am Abend über dem Flachland kräftige Gewitter möglich sind.

Auch auf der Alpensüdseite sind zum Teil kräftige Gewitter möglich.

Am meisten betroffen wird der Jurabogen bis Richtung Ajoie sein, dann Gebiete vor allem in den westlichen Voralpen bis zu den zentralen Alpen. Auch auf der Alpensüdseite sind zum Teil kräftige Gewitter möglich.

Welche Gefahren bestehen aufgrund der Gewitter?

Alles, was Gewitter mit sich bringen können. Die Hagelgefahr ist nicht besonders gross. Es kann zwar auch kleinkörniger Hagel dabei sein, der die Kanalisation verstopfen kann, aber grossen Hagel erwarten wir nicht. Es erwarten uns keine Super-Zellen, dafür kann es in einigen Gebieten sehr stark regnen, vereinzelt können Bäche hochgehen und auch Abflüsse könnten kurz mal überlastet sein. Lokal sind auch in der Nähe von Gewittern Sturmböen möglich.

Welche Auswirkungen hat das zu erwartende Wetter auf die derzeitige Trockenheit?

Es ist keine langanhaltende Entspannung zu erwarten, vor allem weil die Gewitter nicht überall Regen bringen und nur oberflächlich eine vorübergehende Beruhigung bringen.

Es kann noch Monate dauern, bis sich das Grundwasser von dieser Trockenheit in diesem Sommer erholt.

Wie sieht das Wetter im weiteren Verlauf der Woche aus?

Sehr veränderlich. Morgen, Mittwoch, sind an einigen Orten neben kurzen sonnigen Phasen nochmals Regengüsse möglich. Am 1. September ist der meteorologische Herbstbeginn und so beginnt auch das Wetter herbstlich mit Hochnebel, der sich tagsüber auflockert.

Am Freitag sieht es nach einem kurzen Zwischenhoch aus, bevor uns eine mögliche Störung aufs Wochenende beschäftigt. Aber auf Sonntag sieht es dann danach aus, dass sich ein Spätsommer aufbaut, der wieder sehr warme Luft zu uns bringt.

Das Gespräch führte Omar Zeroual.