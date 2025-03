Wolken, Wind und wenig Sonne: Das Wetter regt momentan noch nicht dazu an, die gefütterte Jacke in die Kiste zu packen. Laut SRF-Meteorologe Simon Eschle darf man sie aber gegen Ende der Woche an den Haken hängen – zumindest vorübergehend.

Simon Eschle Meteorologe SRF Meteo Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Simon Eschle ist Meteorologe bei SRF. Er hat einen Bachelor in Geographie von der Universität Zürich und einen Master in Atmosphären-Wissenschaften von der ETH Zürich. Seit Juni 2022 ist er bei SRF Meteo.

Zurzeit kommen kaum Frühlingsgefühle auf. Welche Wetterlage ist daran schuld?

Ein Hochdruckgebiet sorgt aktuell für windiges Wetter. Zwar liegen die Höchstwerte im Norden im langjährigen Durchschnitt, mit dem Wind fühlt es sich aber kälter an. Dies gilt besonders für Dienstag, wegen starker Bise.

Kommen bald wärmere Tage?

Ab Mittwoch wird es von Tag zu Tag wärmer. Von Donnerstag bis Samstag gibt es in der ganzen Schweiz Höchstwerte zwischen 17 und 21 Grad. Dazu scheint oft die Sonne.

Legende: Ein Frühlingstag in Genf. Aber ohne warme Jacke geht es noch nicht. (25.3.2025) KEYSTONE / Salvatore Di Nolfi

Kann man die Winterjacke Ende Woche also getrost wegpacken?

Am Nachmittag braucht man die Winterjacke ab Mittwoch definitiv nicht mehr. In den Morgenstunden kann sie aber noch nützlich sein, da es in der Nacht stark abkühlt. Alternativ kann man die Winterjacke auch den Pflanzen spenden. Denn in den kommenden Nächten gibt es verbreitet Bodenfrost. Aktuell sieht es danach aus, dass ab Sonntag kältere Luft zu uns kommt. Spätestens dann braucht es auch für uns Menschen wieder eine zusätzliche Kleiderschicht.

Wie schneidet der März 2025 im Vergleich zu den letzten Jahren ab?

Der März 2025 war wärmer als der Durchschnitt. An den meisten Orten lag die mittlere Temperatur 1.5 bis 2 Grad über dem langjährigen Schnitt. Auf der Alpennordseite war der März zudem deutlich zu trocken. Vielerorts gab es rund 40 Prozent des durchschnittlichen Niederschlags. Auf der Alpensüdseite fiel hingegen deutlich mehr Niederschlag.