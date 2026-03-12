Der Bahnverkehr zwischen Oberwald VS und Realp UR ist unterbrochen. Auch der Autoverlad am Furka ist eingestellt.

Am Mittwochnachmittag verrutschte kurz nach Oberwald VS ein Lastwagen auf einem Autozug.

Er beschädigte die Bahninfrastruktur der Matterhorn Gotthard Bahn; verletzt wurde niemand.

Die Ursachen für den Unfall sind noch unklar, Untersuchungen laufen.

Zwischen Oberwald VS und Realp UR verkehren seit Mittwochnachmittag keine Personenzüge mehr. Auch der Autoverlad durch den Furkatunnel ist aktuell zu. Grund dafür ist ein Lastwagen, der aus bisher ungeklärten Gründen über den Rand eines Autozuges rutschte. Der Vorfall ereignete sich beim Stephan-Holzer-Tunnel kurz nach Abfahrt aus dem Bahnhof Oberwald.

Der verrutsche Lastwagen touchierte einen weiteren Autozug, der auf einem Parallelgleis abgestellt war, und beschädigte die Bahninfrastruktur, wie die Matterhorn Gotthard Bahn mitteilt. Zum Stehen kam er auf einem einspurigen Streckenabschnitt.

Legende: Der Lastwagen rutschte von der Ladefläche des Zuges. Matterhorn Gotthard Bahn

Der Chauffeur des betroffenen Lastwagens habe sich während der Fahrt vorschriftsgemäss im Passagierbereich des Zugs befunden. Er wurde zusammen mit den anderen Passagieren durch die Feuerwehr evakuiert. Insgesamt befanden sich 38 Fahrzeuge auf dem Zug.

Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) und die Polizei führten eine erste Spurensicherung durch. Die Staatsanwaltschaft nimmt im Verlauf des Tages weitere Untersuchen vor. Entsprechend konnte die Strecke bislang nicht geräumt werden und der Betrieb bleibt bis auf Weiteres eingestellt.

Eine Reisemöglichkeit zwischen Oberwald und Realp besteht aktuell nicht. Reisende von Brig nach Andermatt reisen via Zürich.