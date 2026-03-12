Am Mittwochnachmittag verrutschte kurz nach Oberwald VS ein Lastwagen auf einem Autozug.

Er beschädigte die Bahninfrastruktur der Matterhorn Gotthard Bahn; verletzt wurde niemand.

Laut der Betreiberin soll die Strecke am Freitag wieder aufgehen.

Die Ursachen für den Unfall sind noch unklar, Untersuchungen laufen.

Auf der Bahnstrecke zwischen Oberwald VS und Realp UR rutsche am Mittwochnachmittag ein Lastwagen über den Rand eines Autozuges. In der Folge verkehren keine Personenzüge mehr auf der Strecke. Auch der Autoverlad wurde eingestellt.

Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) und die Polizei führten eine erste Spurensicherung durch. Die Staatsanwaltschaft nahm im Verlauf des Mittwochs weitere Untersuchen vor. Am Nachmittag starteten die Räumungsarbeiten.

Legende: Der Lastwagen rutschte von der Ladefläche des Zuges. Matterhorn Gotthard Bahn

Die Matterhorn Gotthard Bahn geht aktuell davon aus, dass die Strecke für den Personenverkehr ab Freitag wieder normal befahrbar ist. Beim Autoverlad kommt es weiterhin zu Einschränkungen. Für das Wochenende sei ein Stundentakt geplant, heisst es von der Bahn.

Durch den Unfall wurden zwei der drei Autozüge der Bahn beschädigt. Der verrutsche Lastwagen touchierte einen weiteren Autozug, der auf einem Parallelgleis abgestellt war. Zudem beschädigte er die Bahninfrastruktur, wie die Matterhorn Gotthard Bahn mitteilt. Zum Stehen kam er auf einem einspurigen Streckenabschnitt.

Der Chauffeur des betroffenen Lastwagens habe sich während der Fahrt vorschriftsgemäss im Passagierbereich des Zugs befunden. Er wurde zusammen mit den anderen Passagieren durch die Feuerwehr evakuiert. Insgesamt befanden sich 38 Fahrzeuge auf dem Zug.