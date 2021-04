Eigentlich hat es die BLS, das zweitgrösste Bahnunternehmen der Schweiz, ohnehin schon schwer – sie leidet unter der Pandemie. Der Personenverkehr ist um 25 Prozent eingebrochen: Mit den Zügen, Bussen und Schiffen der BLS waren 2020 noch 51 Millionen Passagiere unterwegs – 2019 waren es 68 Millionen, teilt die BLS am Freitag mit. Entsprechend sanken die Billetteinnahmen um 44 Millionen Franken.

BLS muss mehr zurückzahlen

Neben der Pandemie belastet aber auch die Aufarbeitung der Subventionsaffäre das Unternehmen. Die BLS hatte zwischen 2012 und 2018 im Regional- und Ortsverkehr Halbtax-Erlöse aus dem «Libero»-Tarifverbund nicht in die Abgeltungsgesuche eingerechnet und so zu hohe Subventionen erhalten. Eine Untersuchung kam im Herbst zum Schluss, dass die Halbtax-Einnahmen wohl bewusst nicht offengelegt wurden – der Bund reichte eine Strafanzeige ein.

Um die zu hohen Abgeltungen zurückzuzahlen, stellte die BLS in der Jahresrechnung 2019 40 Millionen Franken zurück. Das reicht nun aber nicht: Bei der Bereinigung der Affäre hat sich die BLS mit dem Bundesamt für Verkehr BAV und den Kantonen geeinigt, insgesamt 49 Millionen Franken mit Zinsen zurückzuzahlen. Die BLS mit ihrer Tochter Busland zahlt das Geld dem Bund und den Kantonen Bern, Neuenburg, Freiburg, Luzern, Solothurn und Wallis.

Auch die SBB muss mehr zurückzahlen Box aufklappen Box zuklappen Die SBB hatte ebenfalls zu hohe Abgeltungen bezogen. Sie hatte zwischen der subventionierten und nicht subventionierten Sparte Berechnungsfehler gemacht. Dabei einigte sie sich mit dem Bund nun auf eine Rückzahlung von 8.8 Millionen Franken. Neben dem Bund geht das Geld an die Kantone Aargau, Bern, Basel-Landschaft, Glarus, Graubünden, Luzern, St. Gallen, Schaffhausen, Solothurn, Schwyz, Thurgau, Uri, Zug und Zürich.

BLS beantragt über 13 Millionen Bundeshilfe

Weniger Passagiere und mehr Rückzahlungen: Unter dem Strich schrieb die BLS deshalb im vergangenen Jahr tiefrote Zahlen. Das Minus beläuft sich auf 51 Millionen Franken.

In einzelnen Bereichen fragt die BLS nun den Bund um Hilfe an: So beantragt sie eine Unterstützung von 10 Millionen Franken für den subventionierten Regionalverkehr, wo 2020 ein Verlust von 11 Millionen Franken resultierte.

Für die Verluste in der Schifffahrt und beim Autoverlad am Simplon reichte die BLS Hilfsgesuche in der Höhe von 3.3 Millionen Franken ein. Dort betrug das Minus 5.5 Millionen Franken. Die Verluste aus dem Autoverlad am Lötschberg und dem Fernverkehr trägt die Bahn selbst.