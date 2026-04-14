Künftig sollen Fahrten im ÖV ohne Ein- und Auschecken automatisch abgerechnet werden können. Was es dazu braucht.

Ohne Swipe: Mit «be in, be out», kurz Bibo, erkennt die App selbst, wann sich Nutzende im ÖV befinden, und rechnet den entsprechenden Preis nach der Fahrt ab. Ein gültiges Billett wird automatisch generiert – ohne Ein- und Auschecken vor und nach der Fahrt.

Die Testphase: Zurzeit sind in der Schweiz gleich zwei solcher Projekte in der Testphase. Die Branchenorganisation des öffentlichen Verkehrs Alliance Swisspass testet das Bibo-System im Rahmen des zweijährigen Pilotprojekts «myRide», bei dem derzeit 3000 ÖV-Nutzende mitmachen. Ab Ende April wird das System für zwei Monate mit den «myRide»-Nutzenden durchgeführt. Parallel testet das Berner Startup Fairtiq ihre App mit Bibo-Funktion mit regionalen Verkehrsanbietern wie Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) und Verkehrsbetriebe Luzern (VBL). Das Unternehmen hat bereits Anfang März eine Testphase gestartet.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Der Unterschied zum GA: Mit Be In – Be Out bezahlen Nutzende nicht pauschal, sondern nur für die tatsächlich genutzten Fahrten. Bildquelle: Keystone/Christian Beutler. 1 / 2 Legende: Der Unterschied zum GA: Mit Be In – Be Out bezahlen Nutzende nicht pauschal, sondern nur für die tatsächlich genutzten Fahrten. Keystone/Christian Beutler

Bild 2 von 2. Wann das Bibo-System für die Allgemeinheit eingeführt wird, ist noch unklar. Zuerst müssten die Ergebnisse nach der Testphase ausgewertet werden, sagt Alliance Swisspass. Bildquelle: Keystone/Francesca Agosta. 2 / 2 Legende: Wann das Bibo-System für die Allgemeinheit eingeführt wird, ist noch unklar. Zuerst müssten die Ergebnisse nach der Testphase ausgewertet werden, sagt Alliance Swisspass. Keystone/Francesca Agosta Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Technik dahinter: Das System mit Be in – Be out funktioniert sehr ähnlich wie das herkömmliche Check-in- Check-out-System, wie Alliance Swisspass sagt. Der einzige Unterschied sei, dass das Ein- und Auschecken wegfalle. Dafür kombiniert die App verschiedene Sensorsignale des Smartphones wie GPS-Standortdaten, Bluetooth- und WLAN-Signale sowie Bewegungs- und Fitnessdaten. Zusätzlich ist eine Bluetoothverbindung notwendig. Sogenannte Beacons – also kleine Signalsender – helfen, die Standorterkennung zu verbessern. «Die Beacons sind eine Ergänzung zum GPS-Signal, das zum Beispiel in unterirdischen Halteorten wie Tiefbahnhöfen schwach ist», sagt Michaela Ruoss von Alliance Swisspass. Das gesamte Rollmaterial der SBB verfügt bereits über die nötigen Bluetoothinstallationen.

Legende: Ob eine Person ins Auto oder den Zug steigt, kann das Bibo-System laut Alliance Swisspass erkennen. Keystone/Jean-Christophe Bott

Auf dem Smartphone: Für die Benutzung des Bibo-Systems ohne Swipen müssen die Benachrichtigungen aktiviert sein. «Die App macht mittels Push-Mitteilung darauf aufmerksam, ob die Einstellungen ‹Nicht Ready› oder ‹Ready› sind. Wenn die Grundeinstellungen stimmen, ist das Smartphone ‹Ready›», sagt Michaela Ruoss. Die App sei dann dauerhaft bereit, Reisen zu erfassen. Nach jeder ÖV-Fahrt wird der abgerechnete Preis angegeben. «Dies kann im Feldtest 15 bis 30 Minuten dauern. Da das System sicherstellt, dass Nutzende sich nicht mehr in der Nähe des ÖVs befinden», so Ruoss. Wichtig ist, genügend Akku zu haben. Das sei bei allen elektronischen Billetten Voraussetzung. Die genaue Auswirkung des Bibo-Systems auf den Akku wird im Feldtest noch ausgewertet. «Wir bemühen uns um einen möglichst geringen Akkuverbrauch, sammeln aber im Pilotversuch noch Erfahrungen», so Ruoss.

Notwendige Smartphone-Einstellungen Box aufklappen Box zuklappen Für das «be in – be out»-System sind grundsätzlich die gleichen Einstellungen nötig wie beim Ein- und Auschecken mit Swipen: Standortzugriff erlauben

Bluetooth aktiviert und Zugriff erlauben

Zugriff auf «Bewegung und Fitness» auf iOS und auf «Körperliche Aktivität» bei Android erlauben

Mitteilungen erlauben

Batterieoptimierung ausschalten bei Android

Verwechslungsgefahr? Die App erkennt, ob eine Person eine Strecke mit dem Zug absolviert oder mit dem Velo oder Auto fährt. «Die Wahrscheinlichkeit einer Verwechslung ist aufgrund der Erfassung durch die Sensordaten sehr klein», sagt Ruoss. Auch wenn eine Person einen Zug verpasst oder eine Verbindung ausfällt, wird das Bibo-System nicht tangiert. «Beim automatischen Ticketing wird die Fahrt erst abgerechnet, wenn die Reise zu Ende ist», sagt Ruoss. Auch Fairtiq bestätigt, dass diese Unterscheidung durch das aktuelle System bereits erprobt ist. «Schon mit dem aktuellen Check-in- Check-out-System haben wir gelernt, die Unterscheidung zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln kontinuierlich zu perfektionieren», sagt das Unternehmen. Fairtiq nutze dafür ein mehrstufiges Verfahren basierend auf intelligenten Algorithmen.