Ein guter Schnitzelbankjahrgang sei es, sagen am Montagabend viele, die erste Schnitzelbänke gehört haben. Lustige Verse wechseln sich mit bösem Humor ab, manche Formationen glänzen musikalisch, manche mit den Worten – viele mit beidem.

Die besten Schnitzelbänke vom Montag

US-Präsident Donald Trump beschäftigt nicht nur die Cliquen am Cortège, sondern auch die Bänkler in der Beiz. Er kommt oft vor, aber selten schmeicheln ihm die Verse. Zudem haben Karin Keller-Sutter und ihr Telefongespräch mit Trump die Schnitzelbänke beschäftigt.

Ein weiterer Renner ist Birsfelden BL: Die Bilder der Kameras, die Autos bei der Ein- und Ausfahrt in die Quartierstrassen filmen, haben über die Landesgrenzen Schlagzeilen gemacht. Die Bilder kann man aber für mehr benutzen, als nur zum Verteilen von 100-Franken-Bussen. Die Schnitzelbänke haben jedenfalls viele Ideen.

Der Basler Regierungspräsident Conradin Cramer fröne damit seiner Eitelkeit, singt eine Formation. Eine andere trickst den Blitzer aus – und kassiert selbst. Welche weiteren Ideen die Schnitzelbänke haben, kommt am zweiten Schnitzelbankabend aus, am Fasnachtsmittwoch.