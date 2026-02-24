US-Präsident Donald Trump, FIFA-Chef Gianni Infantino und der Blitzkasten in Birsfelden – sie haben die Schnitzelbänke an der Basler Fasnacht 2026 besonders stark beschäftigt.

Highligts vom Mittwoch

Manche Pointen waren sanft und die Verse geradezu liebevoll aufgebaut. Manche Schnitzelbank-Formationen zogen aber auch deftig vor allem über Trump und Infantino her. Auch die Wirtschaftsführer aus der Schweiz, die mit einem Goldbarren und einer Rolex-Uhr ins Weisse Haus zu Trump reisten, bekamen ihr Fett weg.

Eine «Hampfle Bängg» vom Mittwoch

Viele Schnitzelbänke haben Bundesrätin Karin Keller-Sutter und das erfolglose Zoll-Telefongespräch, welches sie mit dem US-Präsidenten führte, zum Thema gemacht – und ganz unterschiedliche Pointen dazu gefunden.

Im Nachgang des Telefon-Gesprächs erhöhte Trump die Zölle für die Schweiz. Manche Bänkler hätten sich deshalb gewünscht, Keller-Sutter hätte nicht angerufen, sondern beispielsweise eine WhatsApp geschickt. Dies, weil Trump sich später öffentlich über das Gespräch mit Keller-Sutter ausgelassen hatte: Sie habe ihn genervt.

Die besten Schnitzelbänke vom Montag

Ein weiterer Renner ist Birsfelden BL: Die Bilder der Kameras, die Autos bei der Ein- und Ausfahrt in die Quartierstrassen filmen, haben über die Landesgrenzen Schlagzeilen gemacht. Die Bilder kann man aber für mehr benutzen, als nur zum Verteilen von 100-Franken-Bussen. Die Schnitzelbänke haben jedenfalls viele Ideen.

Letzte «Hampfle» Schnitzelbänke vom Montag

Der Basler Regierungspräsident Conradin Cramer fröne damit seiner Eitelkeit, singt eine Formation. Eine andere trickst den Blitzer aus – und kassiert selbst.

«Hampfle» Schnitzelbänke vom Montag

Was man bereits am Cortège am Montag- und am Mittwochnachmittag bei den Cliquen sah – Trump und der Blitzkasten war auch auf vielen Laternen zu sehen – hörte man also auch am Abend in den Restaurants und Cliquenkellern, bei den Schnitzelbänken.

Eine weitere «Hampfle Bängg»

Ein guter Schnitzelbankjahrgang sei es, sagten bereits am Montagabend viele, die erste Schnitzelbänke gehört hatten. Lustige Verse wechselten sich dann auch am zweiten Schnitzelbank-Abend mit bösem Humor ab. An der Fasnacht 2026 glänzten manche Formationen musikalisch, andere mit den Worten – viele mit beidem.

Beste Schnitzelbänke zum Nachhören