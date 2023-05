Die Zeit drängt: Bis Ende 2025 müssen Solar-Grossanlagen in der Schweiz stehen, um von massiven Subventionen profitieren zu können.

Das Ziel ist klar: Gerade die alpinen Solarkraftwerke sollen im Winter genug Strom liefern, damit die Schweiz weniger abhängig von Stromimporten ist.

Nun macht der Kanton Bern Nägel mit Köpfen. Der Regierungsrat will die Solaroffensive des Bundes rasch umsetzen.

Mit einer dringlichen Einführungsverordnung hat er ein schlankes Bewilligungsverfahren für Photovoltaik-Grossanlagen definiert. Und die Zuständigkeit für die Bewilligungen festgelegt.

Insgesamt geht die Regierung von rund 30 Solar-Grossprojekten im Kanton Bern aus. Dazu gehört neben alpinen Projekten im Berner Oberland etwa das Solar-Grosskraftwerk, welches auf dem Areal des Flughafens Bern geplant ist. Dies erklärt der Berner Regierungsrat Christoph Neuhaus gegenüber SRF.

Für die Realisierung der Solar-Grossanlagen braucht es eine Bewilligung durch die kantonalen Behörden und eine Genehmigung des Bundes für die Stromzuleitung ins Netz.