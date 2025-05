Der damals 40-Jährige, der 2019 einen Knaben und dessen Mutter am Frankfurter Hauptbahnhof vor einen einfahren Zug stiess, lebte im Kanton Zürich.

Er litt zum Tatzeitpunkt an einer paranoiden Schizophrenie. Er ist mittlerweile dauerhaft in einer Psychiatrie in Deutschland untergebracht.