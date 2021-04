Jacques Lindgren, Arzt für Innere Medizin und Tropenmedizin erklärt: «Eine Impfspritze kann man in der Regel bis zu einem Milliliter Flüssigkeit aufziehen. Sie ist gradiert und bis 0,01 ml präzise. Der Stempel, meist das schwarze Teil, ist am Ende des Spritzenkolben. Wenn man jetzt die Spritze komplett ausdrückt, dann bleibt im Spritzenkonus, dem Ende wo die Nadel aufgesetzt wird, ein Restvolumen. Das ist das Totraumvolumen. In der Regel sind das 0,05 ml. Das kann man nicht verimpfen. Will man dieses Totraumvolumen vermeiden, muss die Luft oben beim Stempel sein. Das heisst: man muss nicht 0,3 ml aufziehen, sondern nur 0,25 inklusive die 0,05 ml Totraumvolumen. Man verimpft am Ende also 0,3 ml Impfstoff. Verlustfrei.»

Beim Impfstoff von Moderna gilt das analog für eine Impfdosis von 0,5 ml.

