Ein Wassersportflugzeug ist bei Cham in den Zugersee gestürzt.

Der Sprecher der Zuger Polizei bestätigte gegenüber SRF den Absturz.

Rettungskräfte seien mit einem Grossaufgebot vor Ort,.

Der Sprecher bestätigte damit eine Meldung der «Zuger Zeitung». Diese veröffentlichte zuvor ein Video, das den Flugzeugabsturz bei Cham ZG zeigt.

Auf dem Video ist zu sehen, wie das Flugzeug nur wenig oberhalb der Wasseroberfläche einer Rechtskurve fliegt, an Höhe verliert und daraufhin unkontrolliert auf der Wasseroberfläche aufprallt.

Zu möglichen Verletzten sowie Todesopfern sei noch nichts bekannt, so der Sprecher der Polizei. Auch nicht, ob das Wasserflugzeug mit dem Wasserflugzeug-Anlass, der in Cham stattfindet, in Verbindung steht.