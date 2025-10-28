Ein Fondue-Rechaud löste 2022 den Brand im Restaurant am Glacier 3000 in Les Diablerets VD aus.

Die damalige Restaurantchefin muss sich nun wegen fahrlässiger Brandstiftung vor Gericht verantworten.

Der Prozess findet am 10. und 11. November am Bezirksgericht l'Est vaudois in Vevey statt.

Laut der von «24 Heures» und «Le Temps» veröffentlichten Anklageschrift wurde der Brand durch das Stapeln eines noch brennenden Rechauds ausgelöst.

Nächtlicher Brand auf 3000 Metern Box aufklappen Box zuklappen Das Feuer brach in der Nacht vom 18. auf den 19. September 2022 im Panorama-Restaurant auf 3000 Metern Höhe aus. Zu diesem Zeitpunkt befand sich niemand im Gebäude. Die Seilbahn blieb intakt und der Wintersportbetrieb konnte rund sieben Wochen nach dem Brandausbruch mit einem reduzierten gastronomischen Angebot wieder aufgenommen werden. Im November 2024 wurde ein neues Restaurant eröffnet, das vom Tessiner Architekten Mario Botta entworfen wurde. Die Gesamtkosten für den Wiederaufbau beliefen sich auf 30 Millionen Franken.

Ein Plastikbehälter auf dem nicht gelöschten Rechaud soll sich entzündet haben. Die Gebrauchsanweisung der Rechauds habe eine illustrierte Warnung enthalten, diese niemals zu stapeln. Zudem habe es den Vermerk «Achtung, Brandgefahr wegen Kunststoffbehälter» gegeben.

Legende: In den Morgenstunden des 19. Septembers 2022 wurde das Ausmass der Zerstörung durch den Brand sichtbar. KEYSTONE / Laurent Gillieron

Der Mitarbeiter, der das Rechaud weggeräumt hatte, muss sich nicht vor der Justiz verantworten. Er sei über den Umgang mit diesen Geräten «weder informiert noch geschult» gewesen.

Die Staatsanwaltschaft erhebt hingegen Anklage gegen die Restaurantleiterin. Sie habe sich nicht um den Umgang mit den neuen Geräten gekümmert, die einige Wochen zuvor geliefert worden waren. Sie habe weder die Anleitung für die Rechauds gelesen noch das Personal instruiert.