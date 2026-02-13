Drei Skitourengänger sind nahe Airolo TI von einer Lawine erfasst worden.

Zwei Personen kamen dabei ums Leben. Die dritte Person blieb unverletzt, wie die Kantonspolizei Tessin in einer Mittelung schreibt.

Kurz vor 14 Uhr wurden die drei Skitourengänger zwischen dem Pizzo Centrale und dem Pizzo Prevat von einer Lawine erfasst. Der Blick hat zuerst darüber berichtet.

Rettungskräfte der Rega und der Schweizerischen Alpenrettung (SAS) waren vor Ort, so die Kantonspolizei Tessin. Sie konnten den Tod von zwei der Verstorbenen bestätigen. Die formelle Identifizierung steht noch aus.