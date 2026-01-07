Die diesjährige Grippewelle in der Schweiz gehört zu den grösseren Grippewellen des Landes.

Dies würden Fallzahlen und die Positivitätsraten zeigen, schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer neuen Situationsbeurteilung.

Der Höhepunkt der Grippewelle wurde noch nicht erreicht.

Die Grippeaktivität nimmt in der Schweiz weiter zu. In der vergangenen Woche wurden den BAG-Zahlen zufolge jedoch mit 33.50 laborbestätigten Grippefällen je 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner 4.6 Prozent weniger Fälle als in der Vorwoche gemeldet. Dies liegt aber an Meldeverzögerungen aufgrund der Festtage, wie ein Sprecher des BAG der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage erklärte. Diese Zahl wird demnach noch steigen.

Die ambulanten Konsultationen aufgrund von akuten respiratorischen Infektionen steigen nach dem Rückgang über die Festtage bereits wieder an.

Neue Subtypen nachgewiesen

Derzeit werden laut dem BAG in der Schweiz hauptsächlich Influenza-Viren der Subtypen «A(H3N2)» und «A(H1N1)pdm09» nachgewiesen. Zudem zirkuliert auch eine neue Subklade des Subtyps H3N2, wie laut dem BAG vorläufige Analysen von Proben zeigen. Gemäss dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) gibt es momentan keine Hinweise auf einen erhöhten Schweregrad bei Infektionen mit Viren dieser Untergruppe.

Legende: Immer mehr Menschen in der Schweiz erkranken an der diesjährigen Grippe. Der Höhepunkt sei noch nicht erreicht, sagt das BAG. Keystone/ Alicia Windzio

Regional gab es die höchste Anzahl bestätigter Fälle auf 100'000 Personen in den Kantonen Schaffhausen (66.54), Basel-Stadt (61.57), Jura (56.12); die tiefste in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden (8.82), Obwalden (12.61), Uri (15.68).

Auch RSV-Zahlen steigen

Auch das weitverbreitete Atemwegsvirus RSV (Respiratorisches Synzytial-Virus) verbreitet sich in der Schweiz weiter. Die RSV-Viruslast im Abwasser ist in vielen Regionen weiter angestiegen. Die aktuelle Entwicklung der RSV-Viruslast im Abwasser ist laut dem BAG vergleichbar mit jener der letzten Saison.

Die Covid-19-Welle hat hingegen bereits im Herbst letzten Jahres einen Höhepunkt erreicht, das Infektionsgeschehen nimmt seither langsam ab. Die aktuellen Fallzahlen liegen laut BAG im gleichen Bereich wie die Fallzahlen vor einem Jahr.