Aufgrund des sehr warmen Wetters der letzten Wochen und der regenarmen vergangenen Monate herrscht in der Schweiz in vielen Kantonen Waldbrandgefahr. Im Tessin, Wallis und Teilen der Westschweiz und Graubündens gilt ein absolutes Feuerverbot. In vielen Kantonen ist am Nationalfeiertag auch das Abbrennen von Feuerwerk eingeschränkt oder ganz verboten.