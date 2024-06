Die Suizidrate in Schweizer Justizvollzugsanstalten ist überdurchschnittlich hoch.

Durchschnittlich nahmen sich in Schweizer Haftanstalten im Jahr 2022 von 10'000 Insassen 20.2 das Leben, wie einem veröffentlichen Bericht des Europarats über die Gefängnisinsassen zu entnehmen war.

Europaweit lag dieser Wert bei 5.3.

Lediglich Lettland (21.7) hatte eine höhere Suizidrate bei Gefängnisinsassen. Der Bericht, der jährlich von der Universität Lausanne im Auftrag des Europarats erstellt wird, verarbeitet die Daten von Gefängnisinsassen in Europa. Dabei stützt er sich auf Meldungen von Strafvollzugsbehörden aus 45 europäische Staaten. Lediglich die Behörden aus Bosnien-Herzegowina hätten keine Zahlen geliefert.

Legende: In Schweizer Justizvollzugsanstalten liegt die Suizidrate im Vergleiche zu Europa überdurchschnittlich hoch. (Bild: Zelle im Polizei- und Justizzentrum Zürich) Keystone/ Michael Buholzer

Ende Januar 2023 sassen laut dem Europarat in Europa 1'036'680 Menschen hinter Gitter. Pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner seien das 124 Personen. In der Türkei war dieser Wert mit 408 am höchsten, gefolgt von Georgien (256) und Aserbaidschan (244). Die Schweiz zählte 73 Insassen pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner – gemessen an der Bevölkerungszahl ein tiefer Wert.

Relativ hoher Ausländeranteil in der Schweiz

Gut jeder vierte Insasse in Europa hatte eine ausländische Staatsangehörigkeit, wie der Europarat festhielt. Dieser Wert sei je nach Land sehr unterschiedlich. So wäre er in mittel- und osteuropäischen Ländern tiefer als im übrigen Europa. Das decke sich mit der natürlichen Bewegung der europäischen Bevölkerung von Mittel-, Südost- und Osteuropa nach West, Süd- und Nordeuropa.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe Box aufklappen Box zuklappen Dargebotene Hand, Tel. 143, (143.ch)

Online-Beratung für Jugendliche mit Suizidgedanken: U25-schweiz.ch

Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, (147.ch)

Gemäss den Unterlagen lag dieser Wert in der Schweiz bei 71 Prozent und war somit der zweithöchste von den Ländern mit mehr als 500'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Nur in den Strafvollzuganstalten in Luxemburg (78 Prozent) lag dieser Wert höher.