Was bei den Berner Wahlen bis jetzt galt, hat auch bei diesen Wahlen seine Beständigkeit. So hat die Vergangenheit gezeigt: Bisherige werden nicht abgewählt. Der Wahlsonntag in Bern zeigt, dass diese Erfahrung noch immer seine Gültigkeit hat.

Das erstaunt nicht: Grosse Skandale blieben aus; während des Wahlkampfs wurde kaum auf den Mann oder die Frau gespielt, der Wahlkampf war sachlich. Die Wahlen waren dennoch spannend, weil gleich drei Sitze neu zu vergeben waren.

Neue Köpfe bei gleicher Parteienverteilung

Die Frage: Schaffen es die Bürgerlichen, den Linken einen Sitz abzujagen? Und falls ja: Macht der Thuner Stadtpräsident Raphael Lanz oder Daniel Bichsel, Gemeindepräsident von Zollikofen, das Rennen?

Bei den linken traten mit Christine Häsler (Grüne) und Christoph Ammann (SP) gleich zwei Personen nicht mehr zur Wahl an. Bei den Bürgerlichen war der Sitz des abtretenden Christoph Neuhaus (SVP) zu vergeben. Die SVP kann mit Raphael Lanz ihren Sitz halten. Die Grüne Aline Trede beerbt Christine Häsler, Reto Müller sichert sich den Sitz für die SP.

Nun kommen zwar neue Köpfe in den Regierungsrat, bei der Parteienverteilung bleibt es aber beim Alten. Auch das ist nicht erstaunlich. Mit der aktuelle Aufteilung – vier Sitze für die Bürgerlichen, drei Sitze für Rot-Grün – wird der politische Wille der Stimmbevölkerung im Kanton Bern am besten Rechnung getragen.

Vielseitiger Kanton Bern

Darin sind sich Politbeobachterinnen und Politbeobachter einig. Der Kanton Bern mit seinen vielen ländlichen Gebieten ist traditionell ein bürgerlich geprägter Kanton. Und dennoch: Es gibt auch progressive Kräfte, allen voran in und um die Stadt Bern.

Und auch die Resultate beim Kantonsparlament zeigen. Die Bürgerlichen bauen ihre Mehrheit aus: Sie werden also weiterhin mehrheitlich das Sagen haben: Der Kanton Bern setzt auf Beständigkeit. Die Wahlen zeigen: Das Bedürfnis nach Kontinuität ist spürbar.