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Wahlen Kanton Bern Berner Regierung bleibt bürgerlich – der Ticker zum Nachlesen

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Themen in diesem Newsticker

  • Liveticker beendet
  • SP in Feierlaune: Flammkuchen und Wein
  • SVP feiert ihren Sieg: «Ein hervorragendes Resultat»
  • Trotz Verlust bei den Grünen: SP spricht von Wahlerfolg
  • SVP-Parteipräsident: «Die Stimmbevölkerung mag kein Wischiwaschi»
  • Politologe: «Die Bürgerlichen im Grossrat werden konservativer»
  • EVP-Parteipräsidentin: «Das tut mir extrem leid»
  • EVP, Mitte und Grüne gehören zu den Verlieren im Parlament
  • Grossratswahlen: Die Pole legen zu
  • Politologe: «Das bürgerliche Ticket hat gut gespielt»

Alles zu den Wahlen im Kanton Bern 2026

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Wappen Kanton Bern als Wahlurne
Legende: SRF

Am 29. März 2026 wählt der Kanton Bern seine Regierung und sein Parlament. Gewählt werden die sieben Mitglieder des Regierungsrates und die 160 Mitglieder des Grossen Rates. Hier finden Sie die Übersicht mit den Hintergründen und Einschätzungen zu den Berner Wahlen.

(Quellen: SRF, sda)

Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 29.3.2026, 12:03 Uhr

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