- Der Kanton Bern hat seine sieben Sitze in der Kantonsregierung neu gewählt: Die Parteistärken bleiben dabei unverändert.
- Die Bürgerlichen behalten mit vier Sitzen die Mehrheit im Regierungsrat. Links-Grün verteidigt ihre drei Sitze.
- Es war lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Reto Müller (SP) und Daniel Bichsel (SVP). Reto Müller setzte sich am Schluss durch.
- Im Kantonsparlament legen die Pole zu: Die SVP gewinnt 7 Sitze dazu, die SP 4. Zu den Verlierern gehören die EVP (-4), die Mitte (-3) und die Grünen (-2).
Themen in diesem Newsticker
- Liveticker beendet
- SP in Feierlaune: Flammkuchen und Wein
- SVP feiert ihren Sieg: «Ein hervorragendes Resultat»
- Trotz Verlust bei den Grünen: SP spricht von Wahlerfolg
- SVP-Parteipräsident: «Die Stimmbevölkerung mag kein Wischiwaschi»
- Politologe: «Die Bürgerlichen im Grossrat werden konservativer»
- EVP-Parteipräsidentin: «Das tut mir extrem leid»
- EVP, Mitte und Grüne gehören zu den Verlieren im Parlament
- Grossratswahlen: Die Pole legen zu
- Politologe: «Das bürgerliche Ticket hat gut gespielt»
Alles zu den Wahlen im Kanton Bern 2026
Am 29. März 2026 wählt der Kanton Bern seine Regierung und sein Parlament. Gewählt werden die sieben Mitglieder des Regierungsrates und die 160 Mitglieder des Grossen Rates. Hier finden Sie die Übersicht mit den Hintergründen und Einschätzungen zu den Berner Wahlen.
(Quellen: SRF, sda)