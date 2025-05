1. Niemals persönliche Daten am Telefon preisgeben: Trickbetrüger geben sich häufig als Mitarbeitende von Behörden wie der Rentenversicherung oder der Polizei aus. Sie fordern persönliche Daten oder Geldüberweisungen unter falschen Vorwänden wie Rentenkürzungen oder angeblichen Ermittlungen. Merke: Die Rentenversicherung ruft niemals unangekündigt an und fordert keine sensiblen Daten oder Überweisungen.

2. Keine Fremden in die Wohnung lassen: Viele Betrüger versuchen, sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung zu verschaffen – etwa als Handwerker, Pflegedienst oder angebliche Bekannte. Merke: Nutzen Sie Türspion und Gegensprechanlage. Lassen Sie niemanden herein, den Sie nicht kennen oder erwarten.

3. Vorsicht bei sogenannten «Schockanrufen»: Bei dieser Masche wird behauptet, ein Angehöriger sei in Not (zum Beispiel Unfall oder Verhaftung), und es müsse sofort Geld übergeben werden. Merke: Legen Sie auf, rufen Sie die betroffene Person direkt an und informieren Sie die Polizei. Die Polizei fordert niemals Geld am Telefon.

4. Vertrauenspersonen einbeziehen: Betrüger haben es leichter, wenn das Opfer allein ist. Unsicherheit oder Drucksituationen können zu unüberlegten Handlungen führen. Merke: Ziehen Sie bei Unsicherheit immer eine Vertrauensperson hinzu – etwa Nachbarn, Familie oder den Pflegedienst.

5. Aufklärung schützt – Maschen kennen: Wer die gängigen Betrugsmaschen kennt, erkennt sie schneller. Dazu gehören auch falsche Gewinnversprechen, angebliche Rechnungen oder gefälschte E-Mails. Merke: Informieren Sie sich regelmässig über neue Betrugsformen, zum Beispiel über Broschüren der Rentenversicherung oder lokale Polizeiberatungen.

