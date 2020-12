Die verschärften Corona-Massnahmen des Bundesrats von vergangenem Freitag mit Sperrstunde um 19 Uhr für Restaurants und Geschäfte sowie einem Veranstaltungs-Verbot haben das Mobilitätsverhalten der Schweizer offenbar noch nicht stark beeinflusst. Die Menschen in der Schweiz bewegten sich danach in ähnlichem Rahmen wie am Wochenende zuvor.

Die vorliegenden Zahlen zur Mobilität in der Schweiz beruhen auf dem Bewegungsverhalten von 2500 Freiwilligen im Alter zwischen 15 und 79 Jahren. Der in den untenstehenden Grafiken verwendete 7-Tagesschnitt eignet sich zwar eher für den langfristigen Vergleich, in der Tendenz sind aber auch Aussagen zu kurzfristigeren Verhaltensänderungen möglich.

Die Datengrundlage der Mobilität in der Schweiz Die Zahlen beim Bundesamt für Statistik , Link öffnet in einem neuen Fenster

Tagesdistanz: Die Zahlen suggerieren, dass sich am Wochenendverkehr nicht viel verändert hat. Die seit Anfang November vergleichsweise tiefen Werte haben nicht weiter abgenommen. Die Tagesdistanzen, also die Summe aller zurückgelegten Wege an einem Tag, hat am vergangenen Wochenende insgesamt sogar zugenommen.

Mobilitätszweck: Der Berufsverkehr nimmt seit Anfang Monat weiter ab. Diesen Trend hat die letzte Woche fortgesetzt. Die Freizeitbewegung nahm ebenfalls leicht ab, am vergangenen Wochenende gab es jedoch sogar die Tendenz zu mehr Bewegung. Trotz Ausfall der Sonntagsverkäufe blieb über das Wochenende auch das Einkaufen ein Treiber der Mobilität – die Zahlen sind vergleichbar mit den Bewegungsdaten des Vorwochenendes.

Alter: Im Altersvergleich zeigen sich deutliche Unterschiede. Die Über-65-Jährigen schränken schon seit Längerem ihre Mobilität immer weiter ein. Dies ist zwar auch bei den Jüngeren der Fall, am vergangenen Wochenende waren sie jedoch laut den ausgewerteten Daten mobiler als am Wochenende zuvor. Dies gilt insbesondere für Personen im Alter unter 29 Jahren.

Sprachregion: Nachdem es Anfang Monat seine Mobilität deutlich eingeschränkt hat, zeigt das Tessin seit letzter Woche eine deutliche Trendwende. Tessinerinnen und Tessiner dürften sich auch am Wochenende wieder deutlich mehr bewegt haben. Auch in der Romandie gibt es eine ähnliche Tendenz. Die Deutschschweizer schränken sich kontinuierlich ein, mit einem kleinen Ausreisser nach oben am vergangenen Wochenende. Dies hat jedoch keine definitive statistische Relevanz.