12:42 Die Übertragung der Medienkonferenz ist beendet Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Entscheide des Bundesrates. Der Bundespräsident Cassis, Bundesrat Parmelin und Bundesrätin Keller-Sutter werden zudem gleich weitere Statements zum Krieg in der Ukraine abgeben. Wir halten Sie in unserem Ticker auf dem Laufenden.

12:39 Keller-Sutter: Handlungsoptionen auf den Tisch legen Keller-Sutter präzisiert, der Bericht des EJPD sei nur eine Auflistung der Rechtsunterschiede, ohne politische Bewertung. Gibt es Punkte, die man einseitig abbauen könnte, um die Reibung mit der abzubauen? Wo liegt es in der Hand der Kantone? Es gehe um Handlungsoptionen. «Es ist nie und nimmer die Meinung, dass man ein Paket macht, mit fixen Vorstellungen ins Parlament geht, was man abbauen kann.» 01:06 Video Keller-Sutter: Reibungsfläche mit EU reduzieren Aus News-Clip vom 25.02.2022. abspielen

12:35 Was hat die EU davon? Gibt es Abkommen, welche die EU ködern könnten? Zum Beispiel beim Marktzugang gebe es Interessen von beiden Seiten, entgegnet Cassis. Auch eine Lösung im Freizügigkeitsabkommen sei im Interesse der EU.

12:34 Cassis: Keine Rückkehr zum alten Ansatz Auf die Frage, ob der Bundesrat sich vorstellen kann, zum alten, horizontalen Ansatz zurückzukehren, sagt Cassis, das sei nicht denkbar. «Die Rückkehr zu etwas, das nach so vielen Jahren der Verhandlungen gescheitert ist, ist nicht denkbar. In 100 Jahren vielleicht, aber jetzt nicht.» Der Schritt sei zu gross und nicht verdaubar gewesen. Der neue Schritt, der modulare Aufbau, sei erfolgversprechender und müsste der EU auch entgegenkommen, da die institutionellen Fragen für jeden Sektor geklärt werden könnten.

12:32 Man will Brüssel gute Vorschläge vorbringen Gibt es schon einen Hinweis aus Brüssel, ob der neue Ansatz der Schweiz goutiert wird? Brüssel erwarte, dass die Schweiz Vorschläge macht, erklärt Cassis. Dazu sei die Schweiz bereit. «Die Vorstellung ist nicht, dass wir jetzt dafür zwei Jahre brauchen.» Man könne keinen genauen Zeitrahmen angeben. Es sei wichtig, gute Vorschläge vorzubringen.

12:29 Keller-Sutter: Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen Keller-Sutter betont, man wolle die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen und versuchen, die Leute an Bord zu holen. Die Gespräche mit den Kantonen und Sozialpartnern sollen ohne den Druck einer Verhandlung stattfinden. Es sei keine Vernehmlassung. «Der Bundesrat wird dann entscheiden, was er berücksichtigt und was nicht.» Mit dieser «Schweizer Agenda» wolle man dann nach Brüssel gehen, ergänzt Cassis.

12:26 Laut Cassis gibt es zum Neustart keine roten Linien Die Fragerunde ist eröffnet. Hat der Bundesrat in Bezug auf das Personenfreizügigkeitsabkommen rote Linien definiert, will ein Journalist wissen. Es gäbe noch keine roten Linien, sagt Cassis. Man sei nicht in einer Phase wie 2013, als es schon vor Beginn der Verhandlungen solche Linien gab. «Das muss verhindert werden.» Man verfolge einen breiteren Ansatz. «Der Elefant ist weg», sagt Cassis. Man fange neu an. «Es hat sich alles geändert.» Man wünsche sich von den Sozialpartnern auch, dass sie sich nicht an den alten Argumenten orientieren.

12:21 Guy Parmelin: Leichter Zugang zu Binnenmarkt wichtig Nun übernimmt Wirtschaftsminister Guy Parmelin das Wort. «Wir pflegen über 100 Verträge, täglich pendeln 380'000 Grenzgänger zwischen der Schweiz und der EU», sagt er. Die EU sei der mit Abstand wichtigste Handlungspartner und die Schweiz sei stärker integriert in den EU-Binnenmarkt als manch ein EU-Mitgliedsland. Wichtig sei ein einfacher Zugang zu diesem Binnenmarkt. Als Beispiel nennt er die Pharmabranche, die stark davon profitiere, wenn es weniger Reibungsverluste gebe. Und er geht noch auf den Ausschluss der Schweiz vom Horizon-Forschungsprogramm der EU ein. «Die EU-Kommission verknüpft das Rahmenabkommen mit dem Zugang zur Forschung. Das finde ich nicht richtig und das schwächt den Forschungsplatz. Das sehen auch andere Länder so.» Es sei nicht verständlich, dass die Schweiz nicht assoziiert werde. 00:35 Video Parmelin: «Ein leichter Zugang zum Binnenmarkt ist wichtig» Aus News-Clip vom 25.02.2022. abspielen

12:15 Kantone und Sozialpartner müssen einbezogen werden Die bilateralen Abkommen haben eine grosse innenpolitische Bedeutung, etwa in Zusammenhang mit der Freizügigkeit, sagt Keller-Suter. Kantone und Sozialpartner müssten deshalb einbezogen werden und auch inhaltliche Fragen gleich zu Beginn des Prozesses geklärt werden. Es gebe 17 Handlungsoptionen, die bei den Verhandlungen einbezogen werden müssten. Ein Teil gehe an den Bundesrat, ein Teil an Kantone und Sozialpartner zur Evaluierung. Die grössten Reibungsflächen gäbe es beim Personenfreizügigkeitsabkommen, welche etwa Arbeitsmarkt- und Zuwanderungspolitik beträfen. «Wir machen damit unsere Hausaufgaben», so die Justizministerin.

12:11 Keller-Sutter: Reibungsfläche mit der EU reduzieren Karin Keller-Sutter, Vorsteherin des EJPD, hat mit anderen betroffenen Departementen die Regelungsunterschiede zwischen der EU und der Schweiz evaluieren lassen. Der Bericht werde auch zuhanden des Bundesrates politisch bewertet. «Es geht darum, die Bereiche zu identifizieren, in denen es im Interesse der Schweiz ist, Regelunterschiede abzubauen und Reibungsfläche mit EU zu reduzieren.» Es sei Knochenarbeit gewesen, sagt Keller-Sutter. Auch die Kantone und Sozialpartner würden angehört. Am Schluss werde der Bundesrat die verschiedenen Interessen abwägen müssen und im Gesamtinteresse der Schweiz entscheiden.

12:07 Bilateraler Weg ist laut Bundesrat noch immer der Richtige Eine wertebasierte Partnerschaft zu Sicherung von Demokratie und Frieden sei für die Schweiz zentral. Man sei eigenständig und trotzdem verbunden mit den europäischen Nachbarn. «Das ist Teil unserer Geschichte.» 1972 unterschrieben die Schweiz und die EU ein Freihandelsabkommen, vor 30 Jahren wurde «Nein» gesagt zum EWR. Die Bilateralen I feierten ein 20-Jahre-Jubiläum. Der Bundesrat ist überzeugt, dass es im Interesse der EU und der Schweiz sei, den bilateralen Weg weiterzuführen. Auf Details will er sich nicht festlegen, das sei neu. 01:16 Video Cassis über den vertikalen Ansatz Aus News-Clip vom 25.02.2022. abspielen

12:04 Cassis: «Das Ziel des Bundesrates ist es, die ganze Palette abzudecken» Bundespräsident Ignazio Cassis hat das Wort. In den letzten Monaten habe der Bundesrat ständig die Beziehungen zur EU in den Augen gehabt. Nun seien Entscheidungen getroffen worden. Cassis ruft die grundlegenden Schritte der Verhandlungen der letzten Jahre in Erinnerung und hält fest: «Das Ziel des Bundesrates ist es, die ganze Palette abzudecken.» Dazu gehörten ein neues Abkommen im Bereich Strom sowie – neu – zur Lebensmittelsicherheit, aber auch Assoziierungsabkommen im Bereich Forschung und Bildung. Ein Rahmenabkommen 2.0 sei kein Thema. 00:50 Video Cassis: «Der bilaterale Weg ist noch immer richtig» Aus News-Clip vom 25.02.2022. abspielen

12:00 Entscheid für sektoriellen Ansatz bei institutionellen Fragen Der Bundesrat hat sich für einen «vertikalen» Ansatz entschieden. Das heisst, er möchte institutionelle Fragen wie die Rechtsübernahme, die Streitbeilegung und Schutzklauseln für jeden Sektor einzeln verhandeln. Gemäss Beschluss des Bundesrates vom 23. Februar 2022 bildet dieser Ansatz nun die Grundlage für die Aufnahme von Sondierungsgesprächen mit der EU. Das Eidgenössische Justiz- uns Polizeidepartement (EJPD) wird heute noch einen Bericht veröffentlichen, der die heutigen Rechtsunterschiede zwischen der EU und der Schweiz im Bereich Binnenmarkt und Bilaterale I aufzeigt. In einem nächsten Schritt soll alt Staatssekretär Mario Gattiker den vorhandenen Spielraum bei den Unterschieden ausloten. Die Auslegeordnung soll dem Bundesrat zeigen, welche Verhandlungsmasse er hat.