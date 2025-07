Viele Fans, kaum Probleme: Die Schweizer EM-Spielorte erlebten an der Frauen-Euro ihr «Sommermärchen». Was bleibt?

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Basel: Ampelfrauen und bunte Fanmärsche

Mit fünf Matches samt Eröffnungs- und Finalspiel war Basel Hauptaustragungsort der Frauen-Euro. «Wir haben eine Riesenbegeisterung ausgelöst und ein wunderbares Schaufenster für den Frauenfussball eröffnen können», bilanziert die Basler Euro-Projektleiterin Sabine Horvath.

So lief die Frauen-Euro in Basel

__Anfang Bildergalerie __Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Die Fanzone in der Basel Innenstadt zog total 300'000 Menschen an. Bildquelle: Keystone/Peter Schneider. 1 / 5 Legende: Die Fanzone in der Basel Innenstadt zog total 300'000 Menschen an. Keystone/Peter Schneider

Bild 2 von 5. Die friedlicheni Fanmärsche blieben in Erinnerung. Ob von Spanien... Bildquelle: Keystone/Martin Meisser. 2 / 5 Legende: Die friedlicheni Fanmärsche blieben in Erinnerung. Ob von Spanien... Keystone/Martin Meisser

Bild 3 von 5. ...Holland... Bildquelle: ZVG/Basel Stadt. 3 / 5 Legende: ...Holland... ZVG/Basel Stadt

Bild 4 von 5. oder England: Fans zogen zivilisiert durch Basel zum St. Jakob Park. Bildquelle: Keystone/Peter Schneider. 4 / 5 Legende: oder England: Fans zogen zivilisiert durch Basel zum St. Jakob Park. Keystone/Peter Schneider

Bild 5 von 5. Rund 17'000 Menschen aus Deutschland reisten an das Viertelfinale gegen Frankreich an. Bildquelle: Keystone. 5 / 5 Legende: Rund 17'000 Menschen aus Deutschland reisten an das Viertelfinale gegen Frankreich an. Keystone __Ende der Bildergalerie __Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Total 500'000 Besuchende vermelden die Organisatoren, davon 170'000 im ausverkauften St. Jakob Park und 300'000 in den Fanzonen der Innenstadt.

In Erinnerung bleibe eine tolle Stimmung, die friedlichen Fanmärsche. Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann sprach von einem «Vorbild für den Männerfussball».

Ampelfrauen gingen viral Box aufklappen Box zuklappen Legende: Die Basler Ampelfrauen gingen um die Welt. Keystone/Anthony Anex Die neuartige Signalisation mit grünen Fussballerinnen in Basel ging viral: Aus Indien, den USA oder Australien – Medien aus aller Welt berichteten über die speziellen Verkehrssignale. Die Ampelfrau mauserte sich zur Botschafterin der Basler Euro.

Nicht alles lief an der Frauen-Euro perfekt. So habe man im Stadion nachträglich zusätzliche Frauen-WCs installieren müssen.

Bern: Rekord-Fan-Walk elektrisiert Bundesstadt

Auf dem Bundesplatz ging die Post ab: Mehr als 500'000 Menschen besuchten die Public Viewings und die Konzerte in den Fanzonen – oder drehten auf dem Riesenrad eine Runde. Darüber hinaus verfolgten rund 120'000 Zuschauende die 4 Spiele im Wankdorf-Stadion. Bern verzeichnete also insgesamt mehr Euro-Besuchende als Basel.

Rekord-Fanwalk und Riesenrad: Die Frauen-Euro in Bern

__Anfang Bildergalerie __Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. In Bern sprang der Euro-Funke auf die ganze Stadt über: 25'000 Fans pilgerten vor dem EM-Viertelfinale Schweiz-Spanien durch die Berner Altstadt... Bildquelle: Keystone/Urs Flueler. 1 / 5 Legende: In Bern sprang der Euro-Funke auf die ganze Stadt über: 25'000 Fans pilgerten vor dem EM-Viertelfinale Schweiz-Spanien durch die Berner Altstadt... Keystone/Urs Flueler

Bild 2 von 5. und dann via Bärengraben zum Wankdorfstadion. Bildquelle: Keystone/Thomas Hodel. 2 / 5 Legende: und dann via Bärengraben zum Wankdorfstadion. Keystone/Thomas Hodel

Bild 3 von 5. Riesenrad, Konzerte, Spiel und Spass: Die Fanzonen in der Berner Innenstadt zogen über eine halbe Million Menschen an. 200'000 mehr als in Basel. Bildquelle: Keystone/Urs Flueler. 3 / 5 Legende: Riesenrad, Konzerte, Spiel und Spass: Die Fanzonen in der Berner Innenstadt zogen über eine halbe Million Menschen an. 200'000 mehr als in Basel. Keystone/Urs Flueler

Bild 4 von 5. Bilder, die für immer in Erinnerung bleiben: Fan-Choreo im Wankdorfstadion beim Viertelfinale Schweiz-Spanien. Bildquelle: Keystone/Peter Schneider. 4 / 5 Legende: Bilder, die für immer in Erinnerung bleiben: Fan-Choreo im Wankdorfstadion beim Viertelfinale Schweiz-Spanien. Keystone/Peter Schneider

Bild 5 von 5. Ebenso die strahlenden Gesichter im Stadion, die elektrisierende Atmosphäre. Bildquelle: Keystone/Peter Schneider. 5 / 5 Legende: Ebenso die strahlenden Gesichter im Stadion, die elektrisierende Atmosphäre. Keystone/Peter Schneider __Ende der Bildergalerie __Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Vor dem Viertelfinal Schweiz gegen Spanien zogen 25'000 Nati-Fans durch Bern, elektrisierten die ganze Stadt – es war offiziell der grösste Fan-Walk in der Geschichte der Frauen-EM.

«Unsere Erwartungen wurden weit übertroffen», so die Co-Verantwortliche Hannah Sutter. Auch finanziell sei man auf Kurs. Die Polizei verzeichnete keine grossen Zwischenfälle.

Legende: Mehr als 500'000 Menschen besuchten die Public Viewings und die Konzerte in den Berner Fanzonen – oder drehten auf dem Riesenrad eine Runde. Keystone/Urs Flüeler

Wie gross die Nati-Euphorie in Bern war, zeigte sich auch anderswo: Bei einem Training der Nati pilgerten 4000 Menschen ins Neufeldstadion.

Zürich: viele Emotionen, kaum Zwischenfälle

Auch Zürich zieht eine positive Bilanz. Ausser einem Food-Truck, der in der Fanzone brannte, habe es keine Zwischenfälle gegeben. «Die Stimmung im Stadion und in der Fanzone war euphorisch», so Urs Schmidig vom Sportamt.

So lief die Frauen Euro in Zürich

__Anfang Bildergalerie __Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Leiden bis zum Schlusspiff: Gerade bei den Schweiz-Spielen lockte die Fanzone beim Zürcher Hauptbahnhof viele Leute an. 170'000 Menschen waren es in der Fanzone insgesamt. Bildquelle: Keystone/Ennio Leanza. 1 / 4 Legende: Leiden bis zum Schlusspiff: Gerade bei den Schweiz-Spielen lockte die Fanzone beim Zürcher Hauptbahnhof viele Leute an. 170'000 Menschen waren es in der Fanzone insgesamt. Keystone/Ennio Leanza

Bild 2 von 4. Nach dem Sieg der Schweizer Frauen-Nati gegen Finnland jubelte die Zürcherinnen und Zürcher in der Fanzone. Bildquelle: Keystone/Ennio Leanza. 2 / 4 Legende: Nach dem Sieg der Schweizer Frauen-Nati gegen Finnland jubelte die Zürcherinnen und Zürcher in der Fanzone. Keystone/Ennio Leanza

Bild 3 von 4. Die Polizeikräfte verbrachte in Zürich eine ruhige EM: Ausser dem Brand eines Food-Trucks gab es kaum Zwischenfälle. Bildquelle: Keystone/Ennio Leanza. 3 / 4 Legende: Die Polizeikräfte verbrachte in Zürich eine ruhige EM: Ausser dem Brand eines Food-Trucks gab es kaum Zwischenfälle. Keystone/Ennio Leanza

Bild 4 von 4. Orange Party: Der Fanmarsch der holländischen Fans von der Europaallee zum Letzigrund-Stadion verlief ohne Probleme. Bildquelle: Keystone/Peter Schneider. 4 / 4 Legende: Orange Party: Der Fanmarsch der holländischen Fans von der Europaallee zum Letzigrund-Stadion verlief ohne Probleme. Keystone/Peter Schneider __Ende der Bildergalerie __Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das Stadion Letzigrund war bei allen 5 Spielen ausverkauft. 170'000 Leute pilgerten in die Fanzone beim Hauptbahnhof.

Thun: See entzückt Spielerinnen

Die Euro-Camps der Schweiz, Island und Holland in Thun und Spiez erwiesen sich als Jackpot. Spielerinnen, die im Thunersee badeten, posteten Fotos in den sozialen Medien und machten so beste Werbung.

Legende: Niesen und Thunersee als Insta-Motiv: Das isländische Frauenteam gönnte sich ein Bad im See. Und machten so beste Werbung für das Berner Oberland. Instagram/ingibjorg11

Sonst lockte die Frauen-EM zahlreiche Leute in die Fanzone in der Thuner Altstadt, 24'000 Fans pilgerten an die 3 Spiele in der Stockhorn-Arena.

St. Gallen: bei BBC am Zmorgetisch

Ausverkaufte Spiele, gut besuchte Fanzonen: St. Gallen feiert die zwei Euro-Wochen als Erfolg. Besonders speziell: BBC Radio 5 sendete ihre Breakfast-Show gleich zweifach live aus einer St. Galler Beiz.

Passend zum Thema Fussballfieber made in UK BBC live aus St. Gallen – England begeistert von der Ostschweiz

Im Vorfeld gab es Kritik, dass Spiele in St. Gallen nicht auf Grossleinwand gezeigt werden: Fazit von Projektleiterin Céline Bradke: «Das war gut für Bars und Restaurants, so haben auch diese von den Spielen in St. Gallen profitiert.»

Genf: Emotionen am See

Die Léman-Metropole zieht ebenfalls eine «äusserst positive» Bilanz. 123'000 von 135'000 möglichen Tickets seien bei den 5 Spielen im Stade de Genève verkauft worden, hiess es.

Die Bilanz der Frauen Euro in Genf

__Anfang Bildergalerie __Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Mit dem Jet d'eau im Rücken: Die Fanzone in Eaux-Vives zog auch in Genf viele Leute an. Bildquelle: Keystone/Anthony Anex. 1 / 2 Legende: Mit dem Jet d'eau im Rücken: Die Fanzone in Eaux-Vives zog auch in Genf viele Leute an. Keystone/Anthony Anex

Bild 2 von 2. Nicht nur bei Schweiz gegen Finnland: Das Stade de Geneve sorgte für eine eindrückliche Kulisse. Bildquelle: Keystone/Anthony Anex. 2 / 2 Legende: Nicht nur bei Schweiz gegen Finnland: Das Stade de Geneve sorgte für eine eindrückliche Kulisse. Keystone/Anthony Anex __Ende der Bildergalerie __Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Tausende Menschen hätten die EM zudem in der Fanzone am See verfolgt. Man habe keinerlei Zwischenfälle verzeichnet.

Sitten: fast volles Stadion

Im Wallis sprechen die Organisatoren ebenfalls von einem «vollen Erfolg». 22'500 Fans verfolgten die drei Spiele im jeweils praktisch ausverkauften Tourbillon.