Gewitter mit Sturmböen haben in Teilen der Schweiz zu Stromausfällen oder Verkehrsbehinderungen geführt. Laut SRF Meteo gab es rund 1700 Blitze und teils wurden Orkanböen registriert.

Betroffen waren Regionen in der West- und Nordwestschweiz, schreibt die Nachrichtenagentur SDA. Die Energieversorgerin BKW meldete Stromausfälle in Gebieten nördlich von Biel und westlich von Moutier im Kanton Bern. Im Baselbiet ist laut Genossenschaft Elektra Baselland (EBL) unter anderem in Liestal und Lausen der Strom ausgefallen. Und auch im Kanton Aargau gab es gemäss AEW Energie in Gebenstorf und Turgi einen Stromunterbruch.

Legende: Rüeggisberg BE Diese Blitze über dem Schwarzenburgerland hat unser User Lukas Wyss festgehalten. Lukas Wyss

Im Jura ist der Bahnverkehr zwischen Le Noirmont und Saignelégier wegen eines Stromausfalls unterbrochen, wie die SBB mitteilt. Teils mussten wegen umgestürzter Bäume Strassen gesperrt werden – etwa jene von Neuenburg nach La Chaux-de-Fonds.