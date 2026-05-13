Der Mann, der 2024 seine Ehefrau in Binningen BL ermordet hatte, muss lebenslang ins Gefängnis.

Das Strafgericht Baselland verurteilt den Ehemann der Toten wegen Mordes und Störung des Totenfriedens.

Vor dem Gericht in Muttenz BL trafen sich viele Menschen, die sich solidarisch mit dem Opfer zeigten.

Das Strafgericht Muttenz hat dem Schweizer nicht abgenommen, dass er in Notwehr gehandelt hatte. Es verurteile ihn wegen Mord und Störung des Totenfriedens.

Legende: Bekannte des Opfers treffen sich am Mittwochmorgen vor dem Strafgericht Muttenz der Urteilseröffnung. Die Mutter der Getöteten bedankte sich bei ihnen. SRF/Martina Inglin

Der Schweizer hatte zugegeben, seine Ehefrau 2024 im gemeinsamen Haus in Binningen getötet zu haben. Danach hatte er sie zerstückelt, was er ebenfalls nicht bestreitet. Dennoch hatte er einen Freispruch vom Vorwurf des Mordes verlangt. Seine Ehefrau habe ihn mit einem Messer angegriffen und er deshalb aus Notwehr gehandelt. Er sei lediglich für die Störung des Totenfriedens zu verurteilen.

Das Gericht folgte allerdings dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die ermordete Frau und der nun verurteilte Mann haben zwei gemeinsame kleine Kinder.