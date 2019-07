In der Sommersession 2019 behandelte der Nationalrat zwei Initiativen, die das Ausbringen von Pestiziden verbieten oder einschränken wollen. Die Trinkwasserinitiative verlangt, dass nur noch solche Bauernbetriebe Direktzahlungen erhalten, die keine Pestizide einsetzen. Die Pestizidinitiative will den Einsatz von synthetischen Pestiziden in der Landwirtschaft verbieten und Importe, die die synthetische Pestizide enthalten oder damit besprüht wurden, verbieten. Der Bauernverband, der Bundesrat und der Nationalrat lehnen beide Initiativen ab. Der Ständerat hat sich noch nicht dazu geäussert.