Etwa 765 Millionen Kinder weltweit wurden nach einer Schätzung des Uno-Kinderhilfswerks Unicef im letzten Jahr vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet. Kinderehen bei Jungen kommen Unicef zufolge vor allem in einer Reihe afrikanischer Länder südlich der Sahara, Lateinamerika und Karibik, in Südasien sowie Ost-Asien und der Pazifik-Region vor. In der Schweiz zählten Behörden in einer früheren Erhebung zwischen 2013 und 2017 insgesamt rund 350 Verdachtsfälle von ungültige Ehen wegen Zwang oder Minderjährigkeit.