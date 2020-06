Grosser Aufmarsch an Demonstrationen in der Schweiz

Vielerorts haben sich in der Schweiz Demonstrierende versammelt, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu protestieren.

In Zürich haben sich nach Polizeiangaben über 10'000 Personen zur «Black Lives Matter»-Kundgebung versammelt. Kurz nach 16 Uhr kam es am Rande der Demonstration zu Ausschreitungen durch Linksautonome.

Auch in Bern hatten sich am Nachmittag nach inoffiziellen Informationen tausende Demonstrierende auf dem Bundesplatz versammelt.

In Luzern, Basel, St. Gallen und Lausanne wurden ebenfalls grössere Anti-Rassismus-Demonstrationen durchgeführt – sie blieben friedlich.

Gegen 14 Uhr befanden sich auf dem Bundesplatz in Bern bereits mehrere hundert Demonstrierende. Eine halbe Stunde später war der Platz bereits voll. Die Polizei hielt sich auffallend zurück.

Legende: In Bern haben sich tausende Demonstrierende auf dem Bundesplatz versammelt, die Organisatoren sprechen von mittlerweile 10'000. SRF/Elisa Häni

Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben den Aufruf der Organisatoren befolgt und sind schwarz gekleidet zur Kundgebung auf dem Bundesplatz erschienen. Immer wieder wird «Black Lives Matter» skandiert, also «Auch das Leben von Schwarzen zählt», in Anspielung auf den Tod von George Floyd in den USA durch Polizeigewalt.

Es gibt nicht nur in den USA Rassismus, es gibt ihn auch hier. Er ist wohl weniger öffentlich – aber es ist nicht so, dass es hier kein Problem ist.

Laut SRF-Reportern vor Ort handelt es sich beim überwiegenden Teil der Demonstrierenden in Bern um junge Leute. Die Stimmung sei sehr friedlich, auch wenn die Sprechchöre und Reden durchaus angriffig seien. Die meisten Jugendlichen tragen Schutzmasken.

Legende: Auch in Zürich sind die meisten Demonstrierenden in Schwarz gekleidet zur Demonstration erschienen. SRF

In Zürich haben sich schätzungsweise 10'000 Personen auf dem Sechseläuten-Platz versammelt. Nach 14:30 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung, über die Quaibrücke zur Bahnhofstrasse.

Die Polizei forderte die Anwesenden mehrmals freundlich auf, auf die «Veranstaltung zu verzichten», da diese gemäss der Covid-Verordnung des Bundesrates verboten sei. Kurz nach 14 Uhr lenkte die Polizei in Zürich dann ein und erklärte, die Demonstration würde toleriert, sofern sie friedlich bleibe.

Kurz nach 16 Uhr meldete die Polizei, dass Polizistinnen und Polizisten mit Gegenständen beworfen worden seien. Die Angriffe wurden laut der Polizei von Linksautonomen verübt. Diese waren zunächst bei der Demonstration mitmarschiert und hatten nach deren Ende eine zweite Demonstration zu starten versucht. Es kam zu Verhaftungen.

Legende: Die Demonstrierenden bewegen sich über die Bahnhofstrasse in Richtung Hauptbahnhof. SRF/Matthias Rusch

Es ist in der Schweiz bereits die zweite Woche in Folge mit Kundgebungen gegen Polizeigewalt und Rassismus. Gemäss den Vorgaben des Bundes wegen der Coronavirus-Pandemie sind nur Kundgebungen mit bis zu 300 Personen erlaubt.

In Luzern mussten sich Demonstrantinnen und Demonstranten deswegen mit persönlichen Daten und der Handynummer registrieren, für eine allfällige Nachverfolgung bei einer Coronavirus-Ansteckung. Laut SRF-Reporter Reto Holzgang versammelten sich auf dem Bahnhofplatz bedeutend mehr Demo-Teilnehmer.

Legende: In Luzern mussten sich die Demonstrationsteilnehmer registrieren. Nach 14:30 Uhr setzte sich die Demo dann in Bewegung. SRF/Reto Holzgang

Viele liessen sich laut Reto Holzgang jedoch nicht registrieren, blieben ausserhalb der Absperrung und marschierten dann beim Abmarsch durch die Luzerner Neustadt einfach mit. Insgesamt nahmen geschätzt 500 bis 600 Leute teil, darunter wie in den anderen Städten auch viele junge Personen und viele Schwarze – aber auch Familien wurden gesichtet.

Je 1000 Demonstrierende auch in Lausanne und St. Gallen Textbox aufklappen Textbox zuklappen In Lausanne haben am späten Nachmittag rund 1000 Menschen gegen Rassismus demonstriert. Dazu aufgerufen hatte ein Kollektiv von Vereinigungen von Menschen mit afrikanischen Wurzeln. Sie versammelten sich auf der Place de la Riponne, wo die Teilnehmenden der bewilligten Kundgebung die Hände desinfizieren und Masken entgegennehmen konnten. Über 1000 Menschen haben auch in St. Gallen gegen Gewalt und Rassismus gegenüber Schwarzen demonstriert. Parallel dazu machten rund 300 Frauen lautstark Druck für ihre Anliegen. Beide Kundgebungen verliefen friedlich.

Die Stimmung sei friedlich und gesittet gewesen, auch in Luzern hielt sich die Polizei zurück.

Rassismus-Expertin: Die Entwicklung war absehbar Christina Spälti von der Universität Freiburg sagt im Interview mit SRF News, die steigende Teilnehmerzahl in der Schweiz habe sie nicht überrascht. Sie sagt: «Die Schweiz ist in den letzten Jahren viel diverser geworden. Viele Leute sind hier aufgewachsen und haben das Gefühl, dass sie eigentlich dazugehören müssten. Es zeigt sich dann jedoch oft, dass sie doch nicht dazugehören.» Wahrscheinlich sei nun einfach der richtige Zeitpunkt, so Spälti weiter. Auch in den USA hätte die Bewegung mittlerweile auch kleinere Städte erfasst, das sei ähnlich wie in der Schweiz. Teilweise sei dies nun sicher ein Hype, doch es sei auch zu hoffen, dass es der Beginn einer Debatte in der Schweiz sei – eine wirkliche Debatte habe es hier bisher nicht gegeben.

Trotz Corona-Beschränkungen sind in vielen europäischen Städten in den vergangenen Tagen tausende Menschen auf die Strasse gegangen, letztes Wochenende auch in der Schweiz. Auslöser ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA.