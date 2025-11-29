Auf nationaler Ebene entscheidet das Schweizer Stimmvolk über die Individualbesteuerung sowie über die SRG-, Klimafonds- und Bargeldinitiative. Diverse kantonale Vorlagen kommen an die Urne. Zudem wird in einigen Regionen gewählt.

So werden Sie am Abstimmungssonntag bei SRF informiert

Bleiben Sie auf dem Laufenden

SRF berichtet im Radio, Fernsehen und online über News, Hintergründe und Reaktionen zum Ausgang der Abstimmungen auf eidgenössischer, kantonaler und kommunaler Ebene.

Im TV

Ab 12 Uhr liefert SRF 1 Trends, Hochrechnungen und Resultate zu den nationalen Vorlagen. Urs Leuthard analysiert den Abstimmungssonntag mit Politologe Lukas Golder im Studio. Gewinnerinnen und Gewinner sowie Verliererinnen und Verlierer zu Wort.

Ab 15 Uhr lässt sich beurteilen, wie hoch die Stimmbeteiligung liegt und wie sie zu erklären ist. Ausserdem berichten die «News aus den Regionen» über kantonale und kommunale Wahlen und Abstimmungen.

Ab 16 Uhr diskutieren Menschen, die den Abstimmungskampf geprägt haben, die Tragweite der Entscheidungen. Welche Schlüsse zieht die Politik aus dem Abstimmungssonntag?

Um 17 Uhr folgt die Präsident­schafts­runde der Regierungsparteien SVP, SP, FDP und Die Mitte, moderiert von Nathalie Christen.

Im Radio

Radio SRF 1 und Radio SRF 4 News berichten ab 12 Uhr über die eidgenössischen Abstimmungsvorlagen sowie die Urnengänge in den Kantonen und Gemeinden – ab 13 Uhr halbstündlich in zehnminütigen Abstimmungssendungen.

Ab 18 Uhr folgen im «Echo der Zeit» die Reaktion des Bundesrats, die wichtigsten Stellungnahmen, Interviews und Analysen.

Die Regionaljournale von Radio SRF berichten am Nachmittag über die Resultate in den Kantonen und Gemeinden – mit einer Zusammenfassung und Reaktionen in der jeweiligen Hauptausgabe um 17:30 Uhr.

Online und in der App

Ab 11 Uhr berichtet SRF News auf www.srf.ch/news oder in der SRF News App (App Store von Apple und Google Play Store) über die neuesten Trends, Resultate, Hochrechnungen und Reaktionen. Newsanalysen ordnen die Entscheide des Stimmvolkes ein. Zudem werden im Verlauf des Nachmittags die Gemeinderesultate zu den nationalen Vorlagen in einer interaktiven Karte fortlaufend aktualisiert.

Die wichtigsten Entscheide auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene werden im Liveticker vermeldet. Die Abstimmungen sowie die Medienkonferenz des Bundesrates können Sie über Livestreams verfolgen.

In den sozialen Medien liefert SRF ebenfalls einen umfassenden Service: Ein Host führt auf Instagram (@srfnews) durch den Abstimmungstag. Die neuesten Resultate publiziert SRF zudem auch auf X (@srfnews).