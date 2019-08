Weil Gripen E aus dem neutralen Schweden diesen Juni nicht an der Flugerprobung in Payerne teilgenommen hat, scheidet er aus dem Evaluationsverfahren aus. Hersteller Saab hält allerdings am Angebot für die Schweiz fest – und stellt klar, Gripen E gibt es nicht erst auf dem Papier: «Aktuell fliegen drei Testflugzeuge ab dem Saab-Produktionswerk in Linköping (Schweden).» Gemäss VBS entsprechen diese allerdings noch nicht der Offerte, die Saab in Bern eingereicht hat. Den darin angebotene Gripen E existiere noch nicht.