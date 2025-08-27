Eine schwere Bootskollision auf dem Obersee hat am Dienstagabend zwei Todesopfer gefordert. Vier weitere Personen wurden leicht verletzt.

Ein mit drei Personen besetztes Boot kollidierte mit einem zweiten, auf dem sich sieben Menschen befanden. Die beiden Todesopfer waren auf diesem zweiten Boot.

Wie es zu der Kollision kommen konnte, ist noch völlig unklar. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die Kollision ereignete sich am Dienstagabend gegen 22:20 Uhr auf dem Obersee des Zürichsees. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Schwyz war ein 46-jähriger Schiffsführer mit zwei Begleitpersonen in Richtung Altendorf unterwegs, als sein Boot mit einem zweiten Wasserfahrzeug zusammenstiess. An Bord des zweiten Bootes befanden sich sieben Personen.

Legende: Die Ursache des tragischen Unglücks ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Symbolbild/Keystone/Peter Klaunzer

Bei der Kollision wurden ein 36-jähriger Mann und eine Frau so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Beide befanden sich auf dem grösseren Boot. Vier weitere Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Die Kantonspolizei Schwyz hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genaue Unfallursache und den Hergang zu klären. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren an der Unfallstelle und an den beiden beteiligten Booten.