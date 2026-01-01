 Zum Inhalt springen

Brand in Bar an Neujahrsfeier Behörden: «Flashover» verursachte eine oder mehrere Explosionen

  • Bild 1 von 12. Eine Vielzahl von Kriminaltechnikerinnen und -techniker ist vor Ort, um die Ursache des Feuers zu ermitteln. Bildquelle: REUTERS/Denis Balibouse.
    Polizeibeamte und Ermittler an einem abgesperrten Bereich im Freien.
  • Bild 2 von 12. Die Menschen in Crans-Montana stehen nach der Katastrophennacht unter Schock. Bildquelle: SRF/Anna-Lisa Achtermann.
    Menschen stehen zwischen Gebäuden.
  • Bild 3 von 12. Erste Trauerbekundungen im Walliser Ski-Ort. Bildquelle: SRF/Anna-Lisa Achtermann.
    Ein Blumenstrauss und eine Kerze an der Strasse, Polizei-Absperrband.
  • Bild 4 von 12. Blumen am Ort des Unglücks. Bildquelle: Keystone via AP/Jean-Christophe Bott.
    Blumen bei einer Polizeiabsperrung.
  • Bild 5 von 12. Die Neujahrsfeier in der Bar «Le Constellation» endet für viele Menschen tödlich. Die Einsatzkräfte wurden um 01:30 Uhr alarmiert. Bildquelle: Keystone/Kantonspolizei Wallis.
    Eine Flasche Champagner steht auf einem Holzgestell, im Hintergrund Wagen der Einsatzkräfte.
  • Bild 6 von 12. Chaotisch zurückgelassene Stühle, angelaufene Scheiben, ein Turnschuh: Blick in das Innere der ausgebrannten Bar «Le Constellation». Das Bild wurde von der Kantonspolizei Wallis veröffentlicht. Bildquelle: Keystone/Kantonspolizei Wallis.
    Blick in einen dunklen Raum, ein Turnschuh, chaotisch zurückgelassene Stühle.
  • Bild 7 von 12. Der Ort der Katastrophe ist abgeschirmt. Bildquelle: Keystone/AP/Jean-Christophe Bott.
    Weisse Planen hängen über und vor der Bar , die Bar «Le Constellation». Ein Polizist läuft vorbei.
  • Bild 8 von 12. Der Schock am Tag danach sitzt tief. Bildquelle: Keystone/Alessandro della Valle.
    Winterliche Strasse mit Häusern und Menschen in Crans.
  • Bild 9 von 12. Die Behörden teilen am Donnerstagvormittag mit: Dutzende Personen sind beim Brand in der Bar gestorben, rund 100 weitere verletzt – zu einem grossen Teil schwer. Bildquelle: Keystone/Alessandro della Valle.
    Vier Personen sitzen bei einer Pressekonferenz an einem Tisch.
  • Bild 10 von 12. Die Bar «Le Constellation» steht in Flammen. Bildquelle: Screenshot/Social Media.
    Nachtaufnahme eines Gebäudebrands mit Menschen und Strassenlampe im Vordergrund.
  • Bild 11 von 12. Im Rettungseinsatz standen zehn Helikopter, 40 Ambulanzen und 150 Sanitäterinnen und Sanitäter. Bildquelle: X/Osint World.
    Nachtszene mit Einsatzfahrzeugen und Menschen auf einer Stadtstrasse.
  • Bild 12 von 12. Das Feuer in der Bar «Le Constellation» war in der Silvesternacht um 01:30 Uhr ausgebrochen. Bildquelle: RTS.
    Nachtaufnahme eines Polizeieinsatzes auf einer Stadtstrasse.
Themen in diesem Liveticker

  • SRF-Reporter: «Bars und Restaurants sind voll mit Leuten»
  • Über 30 Brandopfer in Spezialzentren in Zürich und Lausanne
  • Behörden: «Flashover» verursachte eine oder mehrere Explosionen
  • Augenzeuginnen: Kerze auf Champagnerflaschen kam Decke zu nahe
  • Passant: «Wir dachten, es sei ein Feuerwerk»
  • Zwei französische Staatsangehörige in Crans-Montana verletzt
  • Tessiner Staatsrat sichert Wallis Unterstützung zu
  • Politikerinnen und Politiker zeigen sich betroffen
  • Rega-Einsatzleiter: «Eine Vielzahl junger Patienten»
  • Bilder zeigen das Innere der ausgebrannten Bar

Quellen: Keystone-SDA, SRF

SRF 4 News, 01.01.2026, 07:30 Uhr

