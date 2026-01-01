- In Crans-Montana VS ist es während einer Silvesterparty in einer Bar zu einer Brandkatastrophe gekommen.
- Gemäss Polizeiangaben sind dabei «mehrere Dutzend» Menschen gestorben – rund 100 Personen wurden verletzt.
- Laut den Walliser Behörden weisen die Spuren am Unglücksort auf ein Feuer und nicht auf ein Attentat hin.
- Der Walliser Staatsrat hat im Kanton die besondere Lage ausgerufen.
- Für Angehörige wurde eine Helpline eingerichtet: 0848 112 117.
Bild 1 von 12. Eine Vielzahl von Kriminaltechnikerinnen und -techniker ist vor Ort, um die Ursache des Feuers zu ermitteln. Bildquelle: REUTERS/Denis Balibouse.
Bild 2 von 12. Die Menschen in Crans-Montana stehen nach der Katastrophennacht unter Schock. Bildquelle: SRF/Anna-Lisa Achtermann.
Bild 3 von 12. Erste Trauerbekundungen im Walliser Ski-Ort. Bildquelle: SRF/Anna-Lisa Achtermann.
Bild 4 von 12. Blumen am Ort des Unglücks. Bildquelle: Keystone via AP/Jean-Christophe Bott.
Bild 5 von 12. Die Neujahrsfeier in der Bar «Le Constellation» endet für viele Menschen tödlich. Die Einsatzkräfte wurden um 01:30 Uhr alarmiert. Bildquelle: Keystone/Kantonspolizei Wallis.
Bild 6 von 12. Chaotisch zurückgelassene Stühle, angelaufene Scheiben, ein Turnschuh: Blick in das Innere der ausgebrannten Bar «Le Constellation». Das Bild wurde von der Kantonspolizei Wallis veröffentlicht. Bildquelle: Keystone/Kantonspolizei Wallis.
Bild 7 von 12. Der Ort der Katastrophe ist abgeschirmt. Bildquelle: Keystone/AP/Jean-Christophe Bott.
Bild 8 von 12. Der Schock am Tag danach sitzt tief. Bildquelle: Keystone/Alessandro della Valle.
Bild 9 von 12. Die Behörden teilen am Donnerstagvormittag mit: Dutzende Personen sind beim Brand in der Bar gestorben, rund 100 weitere verletzt – zu einem grossen Teil schwer. Bildquelle: Keystone/Alessandro della Valle.
Bild 10 von 12. Die Bar «Le Constellation» steht in Flammen. Bildquelle: Screenshot/Social Media.
Bild 11 von 12. Im Rettungseinsatz standen zehn Helikopter, 40 Ambulanzen und 150 Sanitäterinnen und Sanitäter. Bildquelle: X/Osint World.
Bild 12 von 12. Das Feuer in der Bar «Le Constellation» war in der Silvesternacht um 01:30 Uhr ausgebrochen. Bildquelle: RTS.
Themen in diesem Liveticker
- SRF-Reporter: «Bars und Restaurants sind voll mit Leuten»
- Über 30 Brandopfer in Spezialzentren in Zürich und Lausanne
- Behörden: «Flashover» verursachte eine oder mehrere Explosionen
- Augenzeuginnen: Kerze auf Champagnerflaschen kam Decke zu nahe
- Passant: «Wir dachten, es sei ein Feuerwerk»
- Zwei französische Staatsangehörige in Crans-Montana verletzt
- Tessiner Staatsrat sichert Wallis Unterstützung zu
- Politikerinnen und Politiker zeigen sich betroffen
- Rega-Einsatzleiter: «Eine Vielzahl junger Patienten»
- Bilder zeigen das Innere der ausgebrannten Bar
Quellen: Keystone-SDA, SRF