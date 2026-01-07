Die Brandkatastrophe wird hunderte Millionen kosten: Erste Opferanwälte bereiten eine Staatshaftungsklage vor.

Der Genfer Rechtsanwalt Romain Jordan vertritt über 20 Opfer-Familien von Crans-Montana. Familien, die ihre Kinder verloren haben. Und solche, deren Kinder schwer verletzt in Spitälern versorgt werden. Nun will der Opferanwalt mit einer Staatshaftungsklage gegen die Gemeinde vorgehen.

Legende: Romain Jordan bereitet eine Staatshaftungsklage gegen die Gemeinde Crans-Montana (VS) vor. SRF

«Wir haben bereits mit den Arbeiten an einer Staatshaftungsklage begonnen. Wir werden eine Zivilklage vorbereiten und zum gegebenen Zeitpunkt den Schaden beziffern.»

«Verantwortung der Gemeinde ist offensichtlich» Box aufklappen Box zuklappen «Die Verantwortung der Gemeinde Crans-Montana ist offensichtlich», so Rechtsanwalt Romain Jordan. Nun würden die Kläger die Schritte sehr aufmerksam beobachten, welche auf Bundesebene und auf kantonaler Ebene unternommen werden. Seine Mandanten wünschten eine rasche Entschädigung, sagt Jordan.

Der Genfer Anwalt geht davon aus, dass die Gemeinde Crans-Montana für viele Kosten, die durch die Brandkatastrophe entstanden sind, aufkommen muss.

Die Gesamtkosten und Schäden werden sich im Bereich von mehreren hundert Millionen Franken bewegen.

Doch wie hoch werden die Kosten der Brandkatastrophe überhaupt ausfallen? Es gibt erste grobe Schätzungen. Anwalt Martin Hablützel ist spezialisiert auf Personenschäden, die durch Unfälle entstanden sind. «Die Gesamtkosten und Schäden werden sich im Bereich von mehreren hundert Millionen Franken bewegen. Das rührt daher, dass enorme Heilungs- und Rehabilitationskosten entstehen werden.»

Es seien aber auch Pflegehilfen oder Haushaltshilfen zu entschädigen. «Und nicht zuletzt Schmerzensgelder für die jungen Menschen, die nicht mehr ins Erwerbsleben treten können.»

Passend zum Thema Medienkonferenz Crans-Montana Gemeinde versäumt Kontrolle von Brandlokal – Fragen bleiben offen

Der Gemeinderat von Crans-Montana ist am Dienstag erstmals vor die Medien getreten. Und musste eingestehen: Die vom Gesetz jährlich verlangte Brandschutzkontrolle wurde in der Bar «Le Constellation» letztmals 2019 durchgeführt. Die Hinweise verdichten sich, dass die Gemeinde möglicherweise ihren Pflichten nicht nachgekommen ist.

Experten räumen Klage gute Chancen ein

Staatsrechtsexperten gehen davon aus, dass eine Staatshaftungsklage gegen die Gemeinde Crans-Montana aussichtsreich sein könnte. «Feuerpolizeiliche Normen sind elementare Verpflichtungen von Gemeinwesen, um für eine gewisse Sicherheit zu sorgen», sagt Felix Uhlmann, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht. «Und wenn diese verletzt worden sind, sind wir sehr viel näher bei der Staatshaftung.»

Legende: Die Gesamtkosten und Schäden im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe sind immens. Keystone / Alessandro della Valle

Die Kosten der Verletzten und Todesopfer müssen zuerst einmal die Versicherungen tragen. Doch die Versicherungs­gesell­schaften werden anschliessend versuchen, den entstandenen Schaden bei den mutmasslichen Verursachern einzutreiben.

«Die Kranken- und Unfallversicherungen können Rückgriff nehmen auf die verantwortlichen Personen oder das Gemeinwesen. Diese werden auf die haftpflichtigen Personen und die Gemeinde Crans-Montana Rückgriff nehmen», sagt Haftpflicht-Spezialist Hablützel.

Belastete Gemeindefinanzen

Experten gehen davon aus, dass allfällige Versicherungen der Gemeinde kaum reichen werden, alle Forderungen abzudecken. Crans-Montana hatte Ende 2024 ein Eigenkapital von rund 160 Millionen Franken. Auch dieses Kapital könnte zur Tilgung des Schadens herangezogen werden.

«Dies wird die Gemeindefinanzen belasten, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass hier die Gemeinde einspringen und Schaden zahlen muss, welche andere nicht übernehmen können und decken – und sie verantwortlich ist für die Schäden, die hier eingetreten sind», erklärt Staatsrechtler Uhlmann. Am Schluss würde das alles bei der Gemeinde und den Steuerzahlern der Gemeinde hängen bleiben.

Ob der Gemeinde Crans-Montana eine Mitverantwortung bei der Brandkatastrophe nachgewiesen werden kann, ist offen. Noch hat die Staatsanwaltschaft Wallis die Strafuntersuchung nicht auf die Gemeinde ausgeweitet.