Brand in Bar an Neujahrsfeier SRF-Korrespondentin: «Menschen in Crans-Montana unter Schock»

  • Bild 1 von 6. In Crans-Montana ist es in der Silvesternacht zu einer Tragödie gekommen. Der Schock am Morgen danach sitzt tief. Bildquelle: Keystone / alessandro della Valle.
    Winterliche Strasse mit Häusern und Menschen in Crans.
  • Bild 2 von 6. Die Behörden teilen am Donnerstagvormittag mit: Dutzende Personen sind beim Brand in der Bar gestorben, rund 100 weitere verletzt – zu einem grossen Teil schwer. Bildquelle: Keystone / Alessandro della Valle.
    Vier Personen sitzen bei einer Pressekonferenz an einem Tisch.
  • Bild 3 von 6. Das Feuer in der Bar «La Constellation» war in der Silvesternacht um 1.30 Uhr ausgebrochen. Bildquelle: RTS.
    Nachtaufnahme eines Polizeieinsatzes auf einer Stadtstrasse.
  • Bild 4 von 6. Der Ort des Schreckens: Blick ins Innere der Bar. Bildquelle: Kantonspolizei Wallis via Keystone.
    Blick ins Innere der Bar.
  • Bild 5 von 6. Im Rettungseinsatz standen zehn Helikopter, 40 Ambulanzen und 150 Sanitäterinnen und Sanitäter. Bildquelle: RTS.
    Nachtaufnahme eines Gebäudebrands mit Menschen und Strassenlampe im Vordergrund.
  • Bild 6 von 6. Der Einsatz dauert den Behörden zufolge weiterhin an. Bildquelle: X / Osint World.
    Nachtszene mit Einsatzfahrzeugen und Menschen auf einer Stadtstrasse.
Themen in diesem Liveticker

  • Rega-Einsatzleiter zu Ausflügen: «Eine Vielzahl junger Patienten»
  • Bilder zeigen das Innere der ausgebrannten Bar
  • SRF-Korrespondentin: «Menschen in Crans-Montana unter Schock»
  • Italienische Regierung bietet Unterstützung an
  • Über ein Dutzend Brandopfer werden in Zürich behandelt
  • SRF-Sondersendungen ab 12:40 Uhr auf SRF 4 News und SRF info
  • Bundespräsident spricht Anteilnahme für Opfer und Angehörige aus
  • Bundespräsident Parmelin verschiebt Neujahrsansprache
  • Medienkonferenz beendet
  • Intensivstation im Spital Wallis nach Katastrophe voll

Quellen: Keystone-SDA, SRF

SRF 4 News, 01.01.2026, 07:30 Uhr

