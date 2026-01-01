- In Crans-Montana VS ist es während einer Silvesterparty in einer Bar zu einer Brandkatastrophe gekommen.
- Gemäss Polizeiangaben sind dabei «mehrere Dutzend» Menschen gestorben – rund 100 Personen wurden verletzt.
- Laut den Walliser Behörden weisen die Spuren am Unglücksort auf ein Feuer und nicht auf ein Attentat hin.
- Der Walliser Staatsrat hat im Kanton die besondere Lage ausgerufen.
- Für die Familien und Angehörige wurde eine Helpline eingerichtet: 0848 112 117.
Bild 1 von 6. In Crans-Montana ist es in der Silvesternacht zu einer Tragödie gekommen. Der Schock am Morgen danach sitzt tief. Bildquelle: Keystone / alessandro della Valle.
Bild 2 von 6. Die Behörden teilen am Donnerstagvormittag mit: Dutzende Personen sind beim Brand in der Bar gestorben, rund 100 weitere verletzt – zu einem grossen Teil schwer. Bildquelle: Keystone / Alessandro della Valle.
Bild 3 von 6. Das Feuer in der Bar «La Constellation» war in der Silvesternacht um 1.30 Uhr ausgebrochen. Bildquelle: RTS.
Bild 4 von 6. Der Ort des Schreckens: Blick ins Innere der Bar. Bildquelle: Kantonspolizei Wallis via Keystone.
Bild 5 von 6. Im Rettungseinsatz standen zehn Helikopter, 40 Ambulanzen und 150 Sanitäterinnen und Sanitäter. Bildquelle: RTS.
Bild 6 von 6. Der Einsatz dauert den Behörden zufolge weiterhin an. Bildquelle: X / Osint World.
Themen in diesem Liveticker
- Rega-Einsatzleiter zu Ausflügen: «Eine Vielzahl junger Patienten»
- Bilder zeigen das Innere der ausgebrannten Bar
- SRF-Korrespondentin: «Menschen in Crans-Montana unter Schock»
- Italienische Regierung bietet Unterstützung an
- Über ein Dutzend Brandopfer werden in Zürich behandelt
- SRF-Sondersendungen ab 12:40 Uhr auf SRF 4 News und SRF info
- Bundespräsident spricht Anteilnahme für Opfer und Angehörige aus
- Bundespräsident Parmelin verschiebt Neujahrsansprache
- Medienkonferenz beendet
- Intensivstation im Spital Wallis nach Katastrophe voll
Quellen: Keystone-SDA, SRF