- Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana ist der Gemeindepräsident von Crans-Montana angezeigt worden.
- Die Anzeige wurde von einer Anwältin und einem Anwalt eingereicht, die ein schwerverletztes Opfer und dessen Eltern vertreten.
Sie werfen dem Gemeindepräsidenten Nicolas Féraud unter anderem fahrlässige Körperverletzung, Gefährdung des Lebens und fahrlässige Brandstiftung vor. Das berichtet die Westschweizer Zeitung «Le Temps». Die Nachrichtenagentur Keystone-SDA schreibt, Ermittlerkreise hätten die Meldung bestätigt.
Der Gemeindepräsident von Crans-Montana sagt, er habe keine Kenntnis von der Strafanzeige und gebe keinen Kommentar dazu ab.
Die Polizei muss nun erste Ermittlungen durchführen. Ob ein Strafverfahren eröffnet wird, ist noch offen.
Anwaltskammern verurteilen Angriffe auf Anwälte der Morettis
Die Präsidenten der Anwaltskammern der Kantone Wallis, Waadt und Genf haben am Freitag die Angriffe auf die Anwälte von Jacques und Jessica Moretti, den Besitzern der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS, verurteilt.
Ihre Reaktion erfolgte einen Tag nach einer sehr angespannten Anhörung des Ehepaars. In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung verurteilen die drei Anwaltskammern «mit grösster Entschiedenheit die verbalen und körperlichen Angriffe sowie die Drohungen, denen die Strafverteidiger ausgesetzt waren». Als Vorsitzende der Anwaltskammern «ist es unsere Pflicht, daran zu erinnern, dass die Zeit der Justiz nicht die Zeit der Medien ist und dass die Aufgabe der Anwälte darin besteht, jede der Parteien zu vertreten, um ein faires Verfahren zu gewährleisten», heisst es in der Erklärung.
Die Präsidenten der Anwaltskammern verweisen auf das «angespannte Klima», in dem das Verfahren um die Brandkatastrophe von Crans-Montana stattfinde. Dieses sei durch eine «besonders intensive Medienberichterstattung» gekennzeichnet, an der sich einige Anwälte manchmal unter Verstoss gegen die Gepflogenheiten des Berufsstandes beteiligten. Die Anwaltskammen rufen zur Zurückhaltung auf.