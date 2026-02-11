Das Besitzer-Ehepaar der Unglücksbar «Le Constellation» in Crans-Montana, Jessica und Jacques Moretti, sprach am Rande der Anhörungen in Sitten mit der Mutter zweier Verletzten.

Das Treffen fand auf dem Campus Energypolis statt und wurde von einem Reporter von Keystone-SDA beobachtet.

Das Gespräch dauerte insgesamt rund zwanzig Minuten.

In einer Pause während der Anhörung wollte die Mutter der weiterhin im Spital liegenden Mädchen mit Jacques Moretti sprechen. Auch der Geschäftsführer des am 1. Januar niedergebrannten Lokals wünschte ein Gespräch. Die Anwälte beschlossen daraufhin, ein Gespräch in einem Nebenraum des Gerichtssaals zu organisieren.

Legende: Jacques Moretti musste am Mittwoch zu einer Anhörung bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis erscheinen. KEYSTONE / Alessandro della Valle

«Meine Mandantin wollte sich privat mit Herrn und Frau Moretti unterhalten. Ich werde Ihnen daher nicht sagen, was gesagt wurde», erklärte der Anwalt der Mutter der Verletzten am frühen Mittwochnachmittag vor zahlreichen Journalisten. «Es war ein intensiver Moment, menschlich gesehen selten und sehr wichtig, damit sich die Menschen sehen und untereinander über das Geschehene austauschen konnten.»

«Meine Kollegen und ich sind der Meinung, dass es sich um einen Schritt handelte, der zu einem gemeinsamen Prozess der Resilienz beigetragen hat», erklärte der Anwalt weiter. Um sich zu verstehen und einander zu vergeben, müsse man miteinander reden können.